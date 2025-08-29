La Policía Nacional informó que José Alfonso Rubiera se entregó voluntariamente a las autoridades en relación con el caso de la joven que fue drogada y abusada sexualmente por seis hombres en el municipio Villa González, provincia Santiago, un hecho que fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales, causando gran indignación en el país.

La entrega

Rubiera, señalado como uno de los presuntos agresores, acudió de manera voluntaria a las instalaciones policiales, donde fue arrestado y puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público, que lleva las investigaciones del caso.

El caso de la joven

De acuerdo con las autoridades, la víctima habría sido intoxicada con sustancias controladas antes de ser abusada sexualmente. El ataque fue grabado en video y compartido en redes sociales, lo que permitió identificar a varios de los supuestos responsables y provocó una ola de rechazo ciudadano frente a la brutalidad del hecho.

Investigación en curso

La Policía Nacional y el Ministerio Público confirmaron que trabajan de manera conjunta para dar con el paradero de los demás implicados en este caso, algunos de los cuales ya han sido identificados. No se descarta que en las próximas horas se produzcan más entregas voluntarias o arrestos mediante operativos en Santiago y provincias cercanas.

Reacciones

El caso ha generado un amplio repudio en distintos sectores sociales, comunitarios y de defensa de los derechos de la mujer, quienes exigen penas ejemplares contra los responsables. Organizaciones feministas han advertido que este hecho refleja la vulnerabilidad de muchas jóvenes frente a la violencia sexual y reclaman mayor prevención y protección institucional.

Próximos pasos

El Ministerio Público informó que solicitará medidas de coerción contra Rubiera y que seguirá presentando cargos contra todos los implicados. Se espera que en los próximos días se conozca audiencia en el Palacio de Justicia de Santiago, mientras familiares de la víctima reclaman justicia y acompañamiento psicológico para la joven afectada.