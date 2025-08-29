Santiago. – La Policía Nacional informó este viernes que se encuentra tras la pista de seis hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, Santiago, un hecho que fue grabado y difundido en redes sociales.

El vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, detalló que los acusados, identificados hasta ahora por los apodos de Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras, Fonso y Bebé y/o Chichi, son considerados peligrosos y se presume que están fuertemente armados.

El oficial exhortó a los señalados a entregarse de manera voluntaria, asegurando que la Policía, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), no descansará hasta ponerlos a disposición de la justicia.

Pesqueira condenó la agresión y la difusión de las imágenes del abuso en medios de comunicación y plataformas digitales.

La víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva, se presentó ayer a la jurisdicción de Violencia de Género en Santiago y formalizó la denuncia sobre los hechos ocurridos hace aproximadamente cinco meses, en marzo pasado.

Según la joven, el incidente ocurrió en un colmadón cercano a la parada de autobuses de Villa González, mientras compartía con una amiga, y donde, preliminarmente, le habrían dado a ingerir alguna sustancia. La amiga está siendo entrevistada por las autoridades, mientras se determina si tuvo alguna implicación en el caso.

Las investigaciones se encuentran en fase inicial y, desde la PGR, fueron designadas dos magistradas para encabezar el caso: una especializada en violencia de género y otra en la publicación de contenido sexual en plataformas digitales.

Pesqueira señaló que las autoridades han recibido llamadas de comunicadores que informaron sobre el interés de algunos de los acusados de entregarse voluntariamente.