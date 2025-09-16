Santo Domingo.– Cinco hombres acusados de agredir sexualmente a una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos se entregaron de manera voluntaria a las autoridades, según informó Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.

La denuncia fue presentada de inmediato por los padres de la menor, lo que permitió que el Ministerio Público y la Policía iniciaran la investigación.

Los detenidos fueron identificados como Julio José Mateo (25 años), Brailyn Cepeda Ramírez (19), Harolyn José Martínez (19), Omar Reyes Vázquez (19) y Joel Morro Bell Peña, alias “El Matatán”.

Todos son residentes del sector Los Tres Brazos y actualmente permanecen bajo custodia en el destacamento Felicidad de Los Mina, a la espera de ser puestos a disposición del Ministerio Público.