Santo Domingo Este. – El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a Francisco Alberto Calderón Féliz, hallado culpable de violar sexualmente una adolescente de 15 años en Villa Mella.

La sentencia también evidenció que la hermana de la joven fue víctima del mismo agresor, lo que agravó la dimensión del caso.

La investigación del Ministerio Público, encabezada por la fiscal María Sánchez y sustentada por los fiscales litigantes Ignacio Rojas y Alexis Casado, presentó pruebas médicas, testimoniales y periciales que confirmaron los hechos.

El tribunal concluyó que Calderón Féliz violó disposiciones del Código Penal Dominicano (Ley 24-97) y de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

Los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada ordenaron que el condenado cumpla su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, uno de los recintos penitenciarios de mayor seguridad del país.

El caso salió a la luz en octubre de 2024, cuando la madre de una de las víctimas presentó una denuncia que permitió romper el silencio y destapar un patrón de abusos que se prolongó durante meses. El testimonio de las dos hermanas fue clave para sustentar la acusación.

La condena es considerada un precedente importante en la lucha contra los delitos sexuales y un recordatorio del riesgo al que están expuestos muchos menores en la República Dominicana, donde las víctimas suelen enfrentar el silencio y la presión de su entorno.