Santo Domingo.- La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (COPYMECON) comunicó que durante el año 2025 se perdieron más de 11 mil empleos en el sector construcción, situación que calificó como preocupante para la economía nacional.

En ese sentido, Eliseo Cristopher, presidente de COPYMECON, comunicó que todos los integrantes del sector construcción esperaban que este tema fuera abordado en la sexta rendición de cuentas del presidente Luís Abinader ayer ante la Asamblea Nacional, por considerar que se trata de un asunto prioritario para la estabilidad laboral y el crecimiento económico del país.

El presidente de COPYMECON dijo que en múltiples ocasiones ha advertido sobre la urgente necesidad de fortalecer el sector construcción, especialmente mediante la integración activa de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en los proyectos habitacionales que impulsa el Gobierno.

Cristopher sostuvo que la participación de las MiPymes de la construcción en los planes de desarrollo estructural y de viviendas oficiales contribuiría no solo a dinamizar la economía, sino también a preservar y generar empleos en todo el territorio nacional.

Dijo que durante las dos gestiones del presidente Luis Abinader no se ha producido una integración efectiva de las pequeñas y medianas empresas de la construcción en los principales programas de construcción de viviendas.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo y exhortamos a las autoridades a tomar medidas concretas que permitan rescatar los empleos perdidos y garantizar mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas del sector construcción en todo el territorio nacional.”