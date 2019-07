SANTO DOMINGO.- Tras el discurso del presidente Danilo Medina, el sector que encabeza el aspirante presidencial Leonel Fernández aseguró hoy que habrá unidad a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con miras a retener el poder en las elecciones del 2020.

El periodista Rafael Núñez, vocero del expresidente Fernández, calificó de positivo que Medina decidiera no optar por un nuevo mandato, en el entendido de que modificar la Constitución para continuar en el poder era debilitar la institucionalidad.

“Saludamos el discurso del presidente Medina, de tomar el camino de respetar la Constitución de la República. Nosotros recibimos positivamente y lo acogemos con humildad el discurso del Presidente”, expresó.

Núñez sostuvo que al igual que ocurrió con el expresidente Fernández, colaboradores del actual mandatario trataron de que procediera con una nueva reforma para rehabilitarlo, pero que éste, de manera inteligente, entendió que no procedía.

En lo adelante

Núñez manifestó que el paso a seguir en lo adelante es continuar trabajando para que Fernández gane las primeras internas por el Partido de la Liberación Dominicana.

“Trabajaremos para que el expresidente Leonel Fernández y presidente del partido sea el candidato, quien tiene una experiencia acumulada, con una postura de concertación y de inclusión de todos los sectores, tanto internos como externos”, expuso Núñez, exvocero de la Presidencia.

Recordó que Leonel Fernández es un político conciliador y que en todos sus discursos siempre ha hablado de la importancia de la unidad del oficialismo.

“No me cabe la menor duda de que el PLD irá unido en el 2020, falta mucho camino por recorrer pero lo que prima entre nosotros es que podamos hacer una campaña electoral interna sobre la base de propuestas, de participación de los jóvenes y que tal y como lo dijo el presidente Danilo Medina que haya sangre nueva”, agregó.