Puerto Plata.– La Policía Nacional, encabezada por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, celebró con gran éxito la Segunda Carrera Internacional 5K y 10K “Protegiendo y Sirviendo a Puerto Plata”, una iniciativa que reafirma su compromiso con la salud, el deporte y la integración comunitaria en todo el país.

La concurrida actividad, organizada por la Dirección Regional Norte, bajo la dirección del general Jorge Luis Galán Guerrero, permitió fortalecer las labores de proximidad entre la Policía y la comunidad.

El evento fue coordinado por la Dirección Central de Planificación y Desarrollo (DIPLAN), dirigida por el coronel Juan Antonio Bello Balaguer, y tuvo como punto de partida el icónico escenario de La Puntilla del Malecón, donde cientos de participantes nacionales e internacionales se congregaron en un ambiente de entusiasmo y espíritu deportivo.

También te puede interesar:

La ceremonia de apertura fue bendecida por monseñor Julio César Corniel Amaro, de la Diócesis de San Felipe de Puerto Plata.

Guzmán Peralta, junto a su esposa Ingrid Castro de Guzmán, presidenta de ASEOPNA, dio el disparo de salida de las modalidades 10K y 5K, acompañado por autoridades locales como el alcalde Diomedes Roque García y el magistrado Warlyn Tavárez, en representación del procurador fiscal Kelmi Duncan, además de residentes, turistas y miembros de instituciones castrenses y civiles.

Inclusión, reconocimientos y celebración comunitaria

La jornada se inauguró con la participación de atletas en sillas de ruedas, símbolo del espíritu inclusivo que impulsa la Transformación Policial, orientada a construir una institución más humana y cercana.

Guzmán Peralta, junto a su esposa Ingrid Castro de Guzmán, presidenta de ASEOPNA, dio el disparo de salida de las modalidades 10K y 5K.

Durante la actividad se realizaron ejercicios de calentamiento, premiaciones, sorteos y presentaciones artísticas, además de exhibiciones de las unidades K-9, Lince y Policía Juvenil Comunitaria.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento al canino “Akim”, miembro de la Unidad K-9, quien recibió la Medalla de Honor por su destacada labor durante una década de servicio.

La música estuvo a cargo de la Orquesta San Judas Tadeo, que animó la jornada con un repertorio festivo, fortaleciendo el vínculo entre la institución del orden y la ciudadanía.

Próxima cita: “Protegiendo y Sirviendo a Santo Domingo”

En el marco del 90 aniversario de la Policía Nacional, se anunció la Tercera Carrera Internacional 5K, 10K, 21K y 42K (Maratón), que se celebrará el domingo 1 de marzo de 2026 en el Gran Santo Domingo, bajo el lema “Protegiendo y Sirviendo a Santo Domingo”, como parte de las actividades conmemorativas del aniversario institucional.