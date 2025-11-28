Selección basket RD inicia ante México ruta mundialista

La ruta de la selección dominicana de baloncesto con destino al Mundial 2027, comienza este viernes a las 10:40 de la noche (hora dominicana), cuando se mida a su similar de México en el primer partido de las ventanas clasificatorias rumbo a Qatar ee el gimnasio Marcelino González.

El dirigente Néstor -Che- García confirmó a los 12 jugadores que representarán a República Dominicana.

Duarte encabeza

El exNBA, Chris Duarte retorna a la selección nacional de baloncesto, para encabezar la tropa que incluye en su roster a Jean Montero, Andrés Féliz, Joel Soriano, LJ Figueroa y Ángel Núñez.

También figuran en el equipo, Richard Bautista, Omar Silverio, Jassel Pérez, Juan Guerrero y Jonathan Araujo.

Andersson García jugará por primera vez con el equipo nacional.

García tiene de asistentes a David Díaz, Abraham Disla y el argentino Sergio Jiménez.

Yipi confiado

El gerente general de la selección dominicana de baloncesto, Junior Páez, (Yipi) afirmó sentir plena confianza en el equipo estructurado para este primer enfrentamiento, pero de igual forma, reconoce que el rival de México será un buen competidor en el partido de esta noche.

En buen nivel

La mayoría de los jugadores se encuentran desde el pasado lunes en la ciudad de Zacatecas, en donde han realizado varias jornadas de entrenamientos, activación física y sesiones de vídeos, necesarios para este compromiso.

Los aztecas

La selección de México está liderada por Gabriel Girón, Karim Rodríguez y Francisco Cruz.

También figuran el veterano Paul Stol, Víctor Álvarez, Moisés Andriassi y Gael Bonilla.

Bryan Rivera, JJ Avila, Israel Gutiérrez, Jorge Camacho y Fabián Jiménez completan el equipo.

Serán dirigidos por el técnico Omar Quintero.

El lunes

El próximo partido entre ambas escuadras será el lunes primero de diciembre, a las 8:10 de la noche en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Busca su 5to Mundial

República Dominicana debutó en el evento mundialista en lFilipinas 1978.

Y tiene tres participaciones consecutivas (España 2014, China 2019 y Filipinas 2023.

Un Apunte

Los rivales

El combinado dominicano forma parte del grupo A entre los 16 países del continente americano que verán acción en el clasificatorio.

El continente americano dispone de siete plazas para Catar 2027, con los Estados Unidos, México y Nicaragua.