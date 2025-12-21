Aficionados durante el desfile celebrando el inicio de la Copa Africana de Naciones en Rabat, Marruecos el sábado 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)

Rabat, Marruecos.— Desde primeras horas del domingo, una marea de aficionados vestidos de rojo y verde comenzó a concentrarse en las inmediaciones del estadio, marcando el inicio oficial de la 35ta Copa Africana de Naciones, que Marruecos acoge como país anfitrión.

La celebración se había adelantado desde la noche previa, cuando cientos de seguidores desfilaron por las principales avenidas de Rabat en un ambiente festivo que ni siquiera las lluvias invernales lograron empañar.

El acto inaugural tuvo como plato fuerte la presentación, por primera vez en vivo, de la canción oficial del torneo, interpretada por la artista beninesa Angélique Kidjo junto al cantante marroquí Jaylann y el rapero franco-marroquí Lartiste, en medio de un espectáculo de luces y música.

“¡Esta será la mejor Copa Africana de Naciones de la historia!”, proclamó en francés el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mientras se encontraba junto a un retrato del rey Mohammed VI.

Inicio del camino para los Leones del Atlas

La selección local, conocida como los Leones del Atlas, figura entre las principales favoritas para conquistar el torneo, lo que representaría apenas su segundo título continental, medio siglo después de su histórica consagración en 1976. La final está programada para el 18 de enero del próximo año.

Marruecos abrió su participación enfrentando a Comoras, una nación insular que ocupa el puesto 108 del ranking mundial y que disputa apenas su segunda Copa Africana de Naciones.

“Es un partido magnífico, una ocasión extraordinaria para conocer a nuestro equipo y a nuestro país”, expresó el técnico de Comoras, Stefano Cusin. “Va a ser una gran noche de fútbol”.

La historia también juega a favor del anfitrión: ningún país sede ha perdido el partido inaugural del torneo desde la edición de 1998, cuando Burkina Faso cayó en su debut.

Potencia emergente y escenario renovado

Marruecos es actualmente la selección africana mejor posicionada en el ranking FIFA, ocupando el lugar número 11. Además, fue el primer equipo del continente en alcanzar unas semifinales de Copa del Mundo, logro conseguido en Qatar 2022.

El país ha impulsado una de las expansiones de infraestructura deportiva más ambiciosas de África, consolidándose como potencia futbolística y preparando el terreno para ser coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal.

El partido inaugural se disputó en el renovado Estadio Príncipe Moulay Abdellah, en Rabat, con capacidad para cerca de 70.000 espectadores, uno de los nueve escenarios construidos o remodelados especialmente para el torneo en seis ciudades.

Aficionados participan en un desfile celebrando la Copa Africana de Naciones en Rabat, Marruecos el sábado 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Mosa’ab Elshamy)

Antes del inicio del encuentro, el capitán marroquí Achraf Hakimi, quien comenzó el partido como suplente tras recuperarse de una lesión en el tobillo, mostró a los aficionados su trofeo como Futbolista Africano del Año.

Tradición, favoritos y cambios futuros

La mascota oficial del torneo es Assad, un león inspirado en los leones de Berbería que alguna vez habitaron las montañas del norte de África. La última imagen conocida de uno en estado salvaje fue captada en 1925 por el fotógrafo militar francés Marcelin Flandrin.

Egipto iniciará su búsqueda de un octavo título récord, y el primero para Mohamed Salah, enfrentando a Zimbabue en Agadir. El campeón defensor, Costa de Marfil, debutará el miércoles contra Mozambique en Marrakech.

Senegal y el cinco veces campeón Camerún también figuran entre los grandes aspirantes al título, mientras que Argelia es el único país, junto a Marruecos, que agotó la totalidad de sus entradas para el torneo.

En la víspera del inicio de la competición, la Confederación Africana de Fútbol anunció que la Copa Africana de Naciones pasará a disputarse cada cuatro años, en lugar de dos, para alinearse con el calendario internacional de la FIFA.