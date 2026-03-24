El presidente del Senado dominicano, Ricardo de los Santos. / Archivo.

Santo Domingo.-El presidente del Senado dominicano, Ricardo de los Santos, llamó este martes a los distintos sectores del país a mantener la unidad ante el impacto de la crisis internacional derivada del conflicto en el Medio Oriente, que ya incide en el alza de los precios del petróleo y de la canasta básica.

El legislador oficialista exhortó a los actores políticos, empresariales y de la sociedad civil a dejar de lado las diferencias partidarias y trabajar junto al Gobierno para enfrentar de manera efectiva las posibles consecuencias económicas de la guerra.

Asimismo, pidió a la población mantener la calma y confiar en el presidente Luis Abinader, quien, según dijo, aplicaría medidas para amortiguar el impacto en los precios de los alimentos y los combustibles.

Llamado a la sensatez y respaldo institucional

“Este gobierno se ha caracterizado por la calidad en el gasto público. Llamo a la sensatez a todos los sectores para que el país resulte lo menos afectado posible”, expresó el presidente del Senado.

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De los Santos aseguró que el Congreso Nacional se mantiene atento y dispuesto a respaldar las iniciativas que impulse el Poder Ejecutivo para proteger la economía, recordando que en momentos de crisis los legisladores han actuado con unidad.

El senador ofreció estas declaraciones previo a la firma del Pacto Alimentación Primero, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, orientado a promover proyectos de ley enfocados en la erradicación del hambre.