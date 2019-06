Santo Domingo.– El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Monte Plata, Charlie Mariotti, negó este lunes que haya recibido órdenes de depositar el proyecto que declara la necesidad de reforma Constitucional.

Consideró como risible el rumor que cobra fuerzas en las redes sociales, de que le fuera ordenado desde Palacio Nacional someter el proyecto que buscaría la reforma constitucional. “Yo no creo que a mí nadie pueda ordenarme nada, no creo que exista nadie que me pueda ordenar nada” tras aseverar que la información es “fake” totalmente falsa.

“Ustedes pueden estar seguros que si se fuese a tratar aquí el tema de la introducción del proyecto que pediría la reforma constitucional, ustedes pueden estar seguros que no hubiese siete senadores, aquí hubiesen 23”. Dijo el legislador.

Al ser preguntado sobre la reunión con varios senadores en su oficina, recordó que coordina la corriente del presidente Danilo Medina en el Senado, desde el año el 2006 por lo que se reúnen periódicamente para socializar diversos temas y que en esta ocasión conversaban sobre el tema de las primarias que se avecinan en el PLD.

Respecto a la presencia de efectivos policiales en los alrededores del Palacio del Congreso Nacional, el representante de Monte Plata, manifestó que hay grupos que han amenazado con violentar el edificio del Congreso, por lo que considera es deber del Estado protegerlo.

Mariotti habló al ser abordado por periodistas mientras se encontraba reunido en su oficina del Senado con los senadores, Manuel Paula, Heinz Vieluf, Adriano Sánchez Roa, Arístides Victoria Yeb y Luis René Canaán.