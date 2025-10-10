SeNaSa y el INCART se comprometen a fortalecer servicios oncológicos

Santo Domingo. – Con el firme propósito de garantizar una atención oportuna, digna y humana a los pacientes con diagnóstico de cáncer, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) sostuvieron una reunión con miras a fortalecer y mejorar los servicios oncológicos dirigidos a los afiliados del Régimen Subsidiado.

Con este trabajo conjunto, ambas instituciones buscan optimizar la coordinación en la atención de los pacientes oncológicos, reforzando la red pública con más eficiencia en los procesos, cobertura oportuna y acompañamiento continuo durante las distintas etapas del tratamiento.

Este encuentro representa el compromiso de SeNaSa con los más de 7.6 millones de afiliados, de los cuales 5.8 millones pertenecen al Régimen Subsidiado.



Ambas instituciones coincidieron en que la sinergia entre SeNaSa y el INCART constituye un paso firme hacia la consolidación de una red pública más fuerte, capaz de garantizar servicios oncológicos con altos estándares médicos y un trato cercano, empático y humano.

Quizas te interese: Senado congela la reforma al Código Laboral ante presiones

Con estas acciones, SeNaSa y el INCART reafirman su compromiso con la vida, la salud y la esperanza de miles de dominicanos que enfrentan esa terrible enfermedad.

La reunión estuvo encabezada por Jefrey Lizardo, gerente de salud de SeNaSa y la doctora Bianny Rodríguez, directora del INCART.

Sobre SeNaSa

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) surge con la promulgación de la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En esta Ley se establece que SeNaSa es la institución pública autónoma y descentralizada responsable de la administración de riesgos de salud de los afiliados subsidiados, contributivos y contributivo-subsidiados del sector público y de los contributivos del sector privado que la escojan voluntariamente.

El 4 de septiembre del 2002 fue otorgada, mediante Resolución No. 00052- 2002 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la acreditación a SeNaSa, mediante la cual se le autoriza a ejercer funciones de administración de riesgos de salud en el Sistema de Seguridad Social Dominicano. En el año 2005, con la Resolución No. 012-2005 se le otorga la habilitación definitiva, por cumplir los requerimientos establecidos y evaluados por la Superintendencia.