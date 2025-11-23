Ante la resistencia con que desafió el grupo que lidera Jimmie Cherizier (Barbecue), la Fuerza de Supresión de Pandillas de Haití (GSF) desplegada por la ONU proclamó que a las organizaciones responsables de la violencia y la inseguridad en la nación se les acabó el tiempo.

Con la llegada de los nuevos soldados que sustituyeron a la fracasada misión de apoyo multinacional liderada por Kenia se intuyó que tenían los días contados las bandas armadas que todavía controlan espacios en Puerto Príncipe y en gran parte del territorio.

Pero la ofensiva y resistencia de los bandoleros ha planteado dudas sobre la desarticulación de las pandillas. Aunque han muerto varios miembros en combate a la fecha ninguna figura importante ha sido muerta ni detenida por las fuerzas internacionales.

En los días en que el Consejo Provisional Electoral anunció la fecha para la primera vuelta de las elecciones Barbecue exhortó a la población a permanecer en sus hogares para no exponer la vida en la batalla con que desafió a las fuerzas internacionales.

Sin embargo, la GSF garantizó que Haití transita un cambio profundo en su estructura de seguridad apoyado en una reorganización total que integra capacidades, personal e inteligencia de todos los sectores nacionales.

La fuerza internacional advirtió que no obstante la resistencia los grupos criminales serán derrotados y que la paz y la seguridad marcarán la vida del pueblo haitiano. Por más que aliente la seguridad los resultados están por verse.