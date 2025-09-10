NUEVA YORK.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 57 hispanos durante una redada el pasado fin de semana en una fabrica de barras nutritivas de distintos sabores, situada el 12351 NY-34 en Cato, pequeña ciudad en el condado de Cayuga, al Norte del este estado.

El fiscal federal John Sarcone advirtió que los empleadores pueden esperar más acciones a gran escala de cumplimiento de la ley de migración en el lugar de trabajo, y cinco de los detenidos fueron acusados penalmente por reingresar sin autorización a EUA.

Esto ocurrió el mismo día en que las autoridades de inmigración detuvieron a 475 personas en un sitio de fabricación en Georgia, donde el fabricante de automóviles coreano Hyundai produce vehículos eléctricos.

“Proseguiremos agresivamente las investigaciones penales contra aquellos que violen nuestras leyes empleando a no ciudadanos sin autorización. Habrá consecuencias. Los malos tiempos de hacer la vista gorda han terminado”, expresó Sarcone.

La gobernadora Kathy Hochul dijo que detener a los padres puso “al menos a una docena de niños en riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía”.

Sarcone manifestó que las agencias de servicios sociales habían intervenido y que ningún niño llegó a una casa vacía.