Seúl liberará 22 millones de barriles de petróleo, una cifra histórica, bajo plan de AIE

Seúl. — Corea del Sur anunció que liberará 22,46 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, la mayor cantidad en la historia del país, como parte del plan coordinado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para contrarrestar el impacto del conflicto en Oriente Medio.

El volumen asignado a Corea del Sur representa el 5,6 % del total de 400 millones de barriles que los 32 países miembros de la AIE acordaron liberar para aliviar las tensiones en el suministro energético global, informó el Ministerio de Industria surcoreano en un comunicado.

La asignación a cada país se calculó según su participación en el consumo total de petróleo, agregó el ministerio.

Liberaciones históricas y colaboración internacional

Esta cifra supera liberaciones previas del país, como los 11,65 millones de barriles en dos tandas en 2022, durante la guerra entre Ucrania y Rusia, y los 4,94 millones de barriles puestos en el mercado durante la Guerra del Golfo de 1990.

El ministerio destacó que la colaboración con la AIE contribuirá a la estabilización del mercado petrolero internacional, subrayando la importancia de coordinar los calendarios y volúmenes de liberación de manera que se respeten las condiciones nacionales y el interés del país.

Medidas locales para mitigar la volatilidad

Además de la liberación de reservas, Corea del Sur implementa medidas locales para reducir los efectos de la volatilidad de los precios. Entre ellas se incluye la extensión de dos meses del subsidio al diésel y la introducción de un precio límite al combustible en los próximos días.

La cuarta economía de Asia importa aproximadamente el 70 % de su petróleo crudo y el 20 % de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio, según datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea del Sur (KITA).

Corea del Sur, al igual que otros países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), mantiene reservas estratégicas de petróleo para garantizar la seguridad energética frente a crisis internacionales.

Estas reservas se utilizan en situaciones de alta volatilidad en los precios del crudo o ante interrupciones del suministro, como resultado de conflictos geopolíticos.