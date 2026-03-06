Los avances de la mujer en todos los ámbitos, han sido notorios y el teatro no es la excepción. Allí sus progresos han sido evidentes y sostenidos, pues históricamente, este sector presentó estructuras jerárquicas que limitaban la presencia femenina en puestos de dirección, diseño, producción o investigación.

La afirmación la hace la veterana actriz Elvira Taveras, quien agrega que sin embargo, en las últimas décadas se ha consolidado una mayor diversidad en la distribución de roles, incluyendo en esto al teatro de actores, el cine y el teatro de títeres.

“Hoy se observa un incremento notable de mujeres que se desempeñan como directoras, productoras, técnicos de escena, investigadoras, docentes y líderes de compañías. Esto ha contribuido a ampliar los marcos estéticos, metodológicos y epistemológicos del quehacer teatral. En el teatro de títeres, en particular, la irrupción de nuevas creadoras ha permitido el desarrollo de enfoques pedagógicos y escénicos innovadores”, explicó.

Taveras afirma que la labor de la Escuela Nacional de Arte Dramático, junto a la oferta de carreras especializadas en dirección, actuación y dramaturgia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, han dotado al sector femenino, especialmente de la capital dominicana, de una base formativa sólida que le permite insertarse en el sector laboral de la llamada economía naranja.

“Desde mi experiencia de más de cuatro décadas, puedo afirmar que la mujer no solo participa más: también formula discursos, genera pensamiento crítico y redefine los modelos de creación y producción”.

La mujer y sus derechos

Taveras reseña que desde la década del 40 se logró que la mujer comenzara a ejercer poco a poco sus derechos ciudadanos y se observa un incremento de la presencia femenina en espacios de liderazgo político, cultural, académico y profesional, acompañado por una mayor institucionalización de políticas orientadas a la igualdad de género y a la reducción de brechas históricas.

Planes de difusión y educativos gubernamentales, de organismos internacionales y de la sociedad civil han logrado impulsar avances que han sido claves para el desarrollo de una conciencia social más amplia sobre la importancia de la equidad como condición para el desarrollo. Esto ha permitido que más mujeres accedan a formación especializada, a posiciones de toma de decisiones y a plataformas de visibilidad, configurando un ecosistema más diverso y plural.

Dice que lo más significativo ha sido el cambio de mentalidad del propio sector femenino: cada vez más mujeres reconocen su propio valor, reclaman sus derechos y se atreven a narrar sus historias desde su propia mirada.

¿Qué crees que falta por lograr?

La actriz y directora teatral analiza que aunque hemos avanzado, todavía necesitamos consolidar una verdadera cultura de equidad. Mayor participación en espacios políticos de toma de decisiones para el desarrollo pleno de la sociedad dominicana.

“Falta que nuestras instituciones —públicas y privadas— apoyen de manera más decidida el trabajo de las mujeres creadoras, especialmente en áreas donde la presencia femenina es todavía minoritaria. También debemos seguir luchando por espacios seguros, por igualdad salarial y por un reconocimiento más equilibrado del valor artístico sin sesgos de género”.

En el mundo del teatro, aún queda camino para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades de financiamiento, proyección y circulación. De igual manera se requiere fortalecer ecosistemas que permitan a las creadoras sostener procesos de investigación y producción.

“A nivel social, nos falta alcanzar que se cumplan las leyes en cuanto a la violencia machista y la plaga que constituyen los embarazos en niñas y adolescentes; que las féminas gocen de una convivencia libre de violencia y de limitaciones impuestas por estereotipos. Pero el camino está trazado. Seguimos avanzando, creando, formando y abriendo puertas para que las que vienen detrás encuentren un escenario más justo”, finalizó.