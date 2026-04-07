Servando y Florentino anuncian nueva fecha de su gira en SD “Se buscan: vivos o inmortales – World Tour”

Santo Domingo. – El dúo venezolano Servando y Florentino confirmó un cambio de fecha para su esperado concierto en la capital dominicana como parte de su gira mundial Se buscan: vivos o inmortales – World Tour . El espectáculo se realizará el sábado 13 de junio de 2026 a las 7:00 p.m. en el Óvalo Feria Ganadera.

La gira, que ha recorrido más de 19 países con 55 conciertos y más de 200,000 asistentes, combina los grandes clásicos del dúo con un sonido renovado que marca una nueva etapa artística, reafirmando el legado de la salsa y su vigencia cultural.

El concierto dominicano promete un recorrido musical que une nostalgia y modernidad, incluyendo colaboraciones de su más reciente producción con artistas como Maelo Ruiz, Porfi Baloa, Rawayana y Neutro Shorty.

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La propuesta escénica está diseñada para ofrecer una experiencia que mezcle momentos íntimos con escenas monumentales, pensando en la conexión con diferentes generaciones de fans.

La producción local estará a cargo de PAV Events, empresa reconocida por traer importantes espectáculos internacionales al país. Las entradas están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería de Uepa Núñez de Cáceres.

El mensaje de los organizadores subraya la exclusividad del evento:

“Después dirán: ‘yo estuve ahí’”, haciendo énfasis en la experiencia única que representa esta gira. Quizas te interese: El concierto iba perfecto… hasta que Laura Pausini lo detuvo todo

Con este nuevo ajuste en la fecha, Servando y Florentino consolidan su regreso triunfal a los escenarios y refuerzan su presencia internacional.