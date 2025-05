Washington.– La cantante colombiana Shakira informó este viernes que no podrá presentarse en la capital estadounidense este sábado, como estaba previsto, debido a retrasos logísticos en el traslado de su equipo de producción desde Boston, ciudad en la que también fue cancelado su show.

«Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington, D.C. Espero poder regresar a Washington D.C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional», declaró la colombiana en un comunicado.

Según se anunció en la web de los Nationals de Washington, cuyo estadio debía acoger el concierto, la producción de la gira de Shakira «no pudo ser transportada a tiempo» debido a «complicaciones con el concierto anterior en Boston».

De acuerdo con ese comunicado, se emitirán reembolsos automáticos para las compras realizadas en la web de Ticketmaster y los Nationals. Para distribuidores externos, los compradores deben comunicarse directamente con ellos.

La cancelación del concierto, que estaba anunciado como el espectáculo de inicio del Orgullo Mundial LGTBI, que este año alberga Washington, llega después de que Shakira cancelara también sus espectáculos de los días 29 y 30 en Boston (Massachusetts) debido a «circunstancias imprevistas».

Estos no son los primer incidentes relacionados con la gira de la cantante colombiana en Estados Unidos, que está siendo más bien accidentada.

Hace unas semanas, el Departamento de Salud del estado de Nueva Jersey informó que investigaba una posible exposición masiva a sarampión en el concierto de la artista en el estado MetLife.

Este concierto de Shakira fue la segunda parada de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en el país, después de estrenarse en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte.

Además, sufrió un accidente en medio del concierto en Montreal (Canadá). La de Barranquilla se cayó mientras estaba bailando, pero lo remedio rápidamente.

La gira de la cantante en EE.UU. estaba prevista para noviembre del pasado año, pero la cantante la aplazó hasta este mayo, justo después de su recorrido por América Latina.

La artista ha cantado hasta ahora con lleno completo en ciudades de Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México, país este último en el que ha anunciado cuatro nuevas presentaciones hasta los 11 conciertos. (Photo by VALERIE MACON / AFP) / Archivo

Durante su paso pro Latinoamérica, la intérprete también protagonizó algunas cancelaciones y aplazamientos de conciertos, como en Santiago de Chile o en Medellín.

Según lo previsto, recorrerá la costa este de Estados Unidos hasta el 7 de junio, continuará por Texas del 11 al 15 de junio y concluirá en la costa oeste el 30 de junio en San Francisco.

Sin embargo, si opta por reubicar estas últimas cancelaciones pueden haber modificaciones en el calendario.