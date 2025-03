SANTO DOMINGO.- Continuaba grave esta mañana en la unidad de quemados del hospital Robert Reid Cabral, una niña de 8 años que fue rociada con gasolina e incendiada en un solar baldío por una adolescente de 14 años, el pasado 23 de este mes, en el sector Cancino Adentro de Santo Domingo Este.

Las autoridades del centro hospitalario aseguran que la menor permanece con cuadro clínico delicado producto de las quemaduras que sufrió en gran parte de su cuerpo.

«La quemadura es de tercer grado, según nos dicen y entendemos que ha sufrido una trombosis, según las informaciones de los médicos. Mi madre está con ella en el hospital», relató Juan Manuel de Jesús, quien ha fungido como vocero de la familia.

La familia exige justicia tras el ataque y denuncia encubrimiento de la agresora por sus familiares

Denunció que los familiares de la agresora la mantienen oculta para no entregarla a la Policía, que en varias ocasiones ha acudido para detenerla y enviarla a la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Exigió que las autoridades no dejen el caso impune. “Ustedes saben que si a esta adolescente no la sancionan y sus familiares siguen apoyando el ataque atroz contra mi sobrina, cuando todo pase va a cualquier otro niño, si las autoridades no toman las medidas correctivas con ella”, advirtió.

Las autoridades siguen investigando el caso y han identificado a otros menores involucrados en la agresión

Las autoridades continúan este martes las investigaciones en torno al caso. De acuerdo a un oficial, dos menores se encuentran bajo investigación debido a su supuesta participación en la agresión.