Jean André Pumarol es ingresado en centro de salud mental tras decisión judicial

Santo Domingo.– Los padres de Jean André Pumarol Fernández informaron que decidieron ingresarlo en un centro de salud mental, tras el proceso judicial que lo descargó de responsabilidad penal por su condición psiquiátrica, en relación con el hecho ocurrido en el Ensanche Naco.

“A partir de hoy… Jean André ha sido ingresado en un centro de salud mental, donde permanecerá recibiendo el tratamiento correspondiente.”, expresaron Willy Pumarol y Johanna Fernández en un comunicado.

La familia explicó que esta decisión responde a la necesidad de garantizar su estabilidad y continuidad en el tratamiento médico, luego de años lidiando con una condición de salud mental.

“Jean André ha padecido una enfermedad mental con etapas de estabilidad y recaídas durante 9 años”, indicaron, al tiempo que aseguraron que nunca dejaron de brindarle atención, medicación y seguimiento profesional.

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En el documento, los padres describen el momento que atraviesan como profundamente doloroso:

“Desde el día de la tragedia, nuestro corazón ha estado profundamente herido… no existen palabras suficientes para describir el dolor que esta tragedia ha causado”.

Asimismo, reconocieron la gravedad de lo ocurrido: “el hecho cometido por nuestro hijo, en medio de un ataque psicótico, ha sido tan horrendo y doloroso, que incluso esas críticas las entendemos y las asumimos con humildad, aferrados a Dios.”.

La familia también expresó su solidaridad con los afectados, especialmente con la familia de la víctima: “Queremos expresar, desde lo más profundo de nuestra alma, nuestra solidaridad, respeto y oraciones a la familia Handal, así como a toda la sociedad dominicana, que hoy enfrenta con inmenso dolor una pérdida irreparable.”.

En ese sentido, hicieron un llamado a la sociedad dominicana a actuar con empatía:

“Les pedimos… que acompañen a ambas familias con respeto, sensibilidad y prudencia”.