San Juan, Puerto Rico, EFE.- La Alternativa Democrática de las Américas (ADS), una asociación sindical que aglutina a más de 20 millones de trabajadores de la región, expresó este sábado su respaldo a la petición de que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, renuncie, ante el escándalo generado por un polémico chat.

La agrupación de sindicatos se unió este sábado a todo tipo de organizaciones, que piden la renuncia de Rosselló, quien generó una crisis en el país tras participar en un chat de miembros del Ejecutivo en el que se insulta y burla de políticos, artistas, mujeres y miembros del colectivo LGBT.

La organización, en un carta firmada por su presidente, Julio Roberto Gómez, mostró “su público y total respaldo al clamor de los trabajadores y del pueblo en general de Puerto Rico que exigen la renuncia del gobernador de la isla”.

La carta subraya que un funcionario “que hace gala de su xenofobia, homofobia y falta de respeto con burlas e insultos de muchos de sus compatriotas no es digno de seguir ostentando el cargo para el que fue elegido”.

“ADS considera que la publicación del chat que contiene burlas e insultos, junto a su más cercano círculo de funcionarios, que incluso podrían constituir delitos federales, hace insostenible la presencia de Roselló en el primer cargo de Puerto Rico”, indica el comunicado.

“A todo lo anterior hay que agregar el escándalo que desencadenó la acusación de corrupción contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, la administradora de Seguros de Salud, Ángela Ávila, y cuatro funcionarios más”, recuerda la carta.

La organización subraya además que sigue con preocupación “cómo se han acentuado las denuncias por presuntos actos de corrupción del Gobierno, mala gestión y politización, especialmente, por el manejo de los dineros percibidos por el Gobierno puertorriqueño” para atender la emergencia ocasionada por el huracán María, en 2017.

La exigencia de renuncia a Rosselló centró el viernes la séptima jornada de protesta en la isla, en la que manifestantes llegaron hasta el Viejo San Juan.

La manifestación del viernes contra Rosselló tomó un tono más festivo con relación a la masiva del miércoles, convocada por artistas y que terminó en una batalla campal.

Artista PR

La artista puertorriqueña Kany García anunció este sábado que interrumpirá sus vacaciones en el extranjero para regresar a la isla y participar en la manifestación del próximo lunes que exigirá la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló por su participación en un polémico chat que generó una crisis política.

“Les pido permiso para hablar de mi país. Hace seis meses planifiqué estas vacaciones con los míos, pero no me siento bien, no la estoy pasando bien. Siento que tengo que estar con mi gente y con mi pueblo. Es por eso, que nada, hasta aquí acabaron las vacaciones”, señala la artista en un vídeo en la red social de Instagram.

La indignación en Puerto Rico va en aumento desde que el pasado sábado se filtrara el contenido de una conversación en la aplicación de mensajería de Telegram en la que el gobernador y su círculo íntimo de colaboradores insultan y se mofan de políticos, artistas, mujeres, periodistas y miembros del colectivo LGBT.

“Hoy arrancamos en un vuelo de un trayectito de 18 horas sabrosas para poder el lunes marchar y estar en Puerto Rico”, señaló la cantante, que se unirá a otros artistas que han liderado las protestas como Ricky Martin y Bad Bunny.

Polémico chat

El escándalo por un polémico chat entre miembros del Ejecutivo de Puerto Rico, incluido el gobernador Ricardo Rosselló, a quien le han exigido que renuncie, es solo la punta del iceberg de un hastío ciudadano ante años de crisis, sospechas de corrupción y la devastación causada por el huracán María.

El escándalo ha generado continuas manifestaciones contra Rosselló, incluidos cortes de carreteras