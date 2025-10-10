San Juan.— La Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y su afiliada, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), condenaron este viernes las políticas migratorias y los ataques al sistema de salud impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante la convención del Caucus Latino celebrada en Puerto Rico, los sindicatos reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos de la comunidad latina y migrante, al tiempo que expresaron su respaldo a la posibilidad de una huelga en el Departamento de Educación.

“Defendemos los derechos de la comunidad latina y migrante, por lo que condenamos fuertemente las políticas antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump”, expresó Jaime Contreras, presidente del Caucus Latino, en un comunicado oficial.

Contreras también criticó los “ataques al sistema de salud, a las familias trabajadoras y a la democracia”, y acusó al mandatario estadounidense de “fomentar la violencia internacional contra los pueblos latinoamericanos”.

Por su parte, Rocío Sáenz, secretaria tesorera de SEIU, destacó que el Caucus Latino refleja el poder de la solidaridad y la unidad sindical. Además, denunció la relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico, reclamando una infraestructura más sólida para la isla.

Durante el evento, la SEIU manifestó su apoyo a los trabajadores del Departamento de Educación, especialmente a los empleados de la empresa subcontratada Xpert’s, quienes se preparan para aprobar un voto de huelga ante la falta de avances en las negociaciones del convenio colectivo.

A partir del martes 14 de octubre, comenzarán las asambleas en todo el país para someter a votación la aprobación del paro laboral.

“En Puerto Rico, miles de trabajadores enfrentan condiciones precarias y patronos que se niegan a reconocer su valor. Este encuentro internacional demuestra que no estamos solos”, señaló Israel Marrero Calderín, presidente del SPT y vicepresidente internacional de SEIU.

Marrero Calderín resaltó que la celebración de esta convención en la isla reafirma el compromiso del sindicato internacional con las causas del movimiento obrero puertorriqueño.

La convención también incluyó la elección de la nueva directiva internacional del Caucus Latino, integrada por sus nuevas presidencias, co-presidencias, secretarías y tesorerías.

Entre los participantes se encontraban April Verrett, presidenta internacional de SEIU; David Huerta, presidente de SEIU-USWW en California; y Elsa Flores, presidenta de SEIU Texas, quienes también condenaron las políticas de Trump.