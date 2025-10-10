Washington.— La Casa Blanca confirmó este viernes el inicio de despidos masivos de empleados federales, una medida que las autoridades habían advertido si el cierre del Gobierno estadounidense se prolongaba.

“Los RIFs (reducciones forzadas de personal) han comenzado”, informó Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a través de un mensaje publicado en la red social X.

Desde antes del cierre gubernamental, ocurrido el pasado 1 de octubre, la Administración del presidente Donald Trump había anticipado que aplicaría despidos a gran escala dentro del aparato estatal. La Oficina de Presupuesto notificó a las distintas agencias que los empleados que no sean esenciales o no estén legalmente obligados a continuar serían cesados.

La medida forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir el gasto público y eliminar cargos que, según la Casa Blanca, no se ajustan a las prioridades de la actual administración. Esta política de recorte fue impulsada desde el inicio del mandato de Trump junto al empresario Elon Musk, entonces su aliado político, y busca reestructurar el funcionamiento del sector público.

A diferencia de cierres anteriores, en los que los trabajadores quedaban suspendidos temporalmente sin sueldo, esta vez los despidos serán permanentes, lo que marca un cambio drástico en la gestión de crisis presupuestarias en Estados Unidos.

Mientras tanto, demócratas y republicanos continúan sin alcanzar un acuerdo para reabrir la Administración federal. El Senado retomará las sesiones el próximo martes 14, cuando se someterá a votación una nueva propuesta presentada por el bloque republicano.