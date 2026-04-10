Santo Domingo.— La interacción entre un sistema frontal y una vaguada prefrontal mantiene condiciones de inestabilidad sobre la República Dominicana, provocando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología.

Aunque ambos fenómenos suelen mencionarse juntos en los pronósticos, su diferencia es clave para entender el comportamiento del tiempo.

Un sistema frontal es el límite entre dos masas de aire con distinta temperatura y humedad, como ocurre con los frentes fríos, generando cambios más organizados en el clima, como descenso de temperaturas, nubosidad y lluvias continuas.

En cambio, una vaguada es una zona alargada de baja presión en niveles medios de la atmósfera, donde el aire asciende, se enfría y favorece la formación de nubes y precipitaciones. A diferencia del frente, no divide masas de aire, sino que actúa como un “valle” de inestabilidad atmosférica.

Los expertos explican que cuando ambos sistemas coinciden, sus efectos se potencian: el sistema frontal aporta el contraste de masas de aire, mientras la vaguada añade humedad e inestabilidad en altura, lo que incrementa la intensidad y frecuencia de las lluvias.

Esta interacción suele traducirse en aguaceros más fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

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Incidencia actual en el país

El Indomet informó que una vaguada prefrontal, junto al acercamiento de un sistema frontal y el viento húmedo del este/sureste, está generando chubascos desde horas de la mañana en zonas como La Altagracia, San Cristóbal, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y San Pedro de Macorís, incluyendo sectores del Gran Santo Domingo.

Para la tarde, se prevé un incremento significativo de la nubosidad con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata y Espaillat, entre otras.

Asimismo, se mantienen en alerta La Vega, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Dajabón, Santiago y Puerto Plata ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y posibles deslizamientos de tierra.

Fin de semana bajo inestabilidad

Para el sábado, la cercanía del sistema frontal y la persistencia de la vaguada mantendrán condiciones favorables para lluvias desde la madrugada en zonas costeras, intensificándose en la tarde hacia el interior del país, con posibles granizadas aisladas.

El domingo, aunque el sistema frontal se ubicará casi estacionario al norte del país, la vaguada continuará incidiendo en varios niveles de la atmósfera, manteniendo un ambiente húmedo e inestable con precipitaciones que podrían ser localmente intensas.

Las temperaturas seguirán calurosas, con máximas entre 30 °C y 32 °C, y una sensación térmica elevada debido al viento cálido.

Claves del fenómeno

Meteorólogos destacan que entender la diferencia entre ambos sistemas permite anticipar mejor los impactos: el sistema frontal organiza el clima, mientras la vaguada lo vuelve más inestable.

Cuando se combinan, como ocurre actualmente, aumentan las probabilidades de lluvias intensas y eventos meteorológicos adversos en el país.