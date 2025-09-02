Snoop Dogg comparte su viaje a ritmo de Brasil con ubicación en República Dominicana

Snoop Dogg compartió un video el lunes en su cuenta de Instagram mientras se traslada en un vehículo por la vía pública.

Fumando a ritmo de la canción “Banjo E Boné” del cantante brasileño Thiaguinho, el rapero estadounidense muestra la vista de su trayecto con la ubicación de Hard Rock Café Santo Domingo.

En los más de 16 mil comentarios reinan las banderas de Brasil y República Dominicana con mensajes de fanáticos brasileños celebrando por la canción del género pagode, mientras que los seguidores dominicanos saludan y dan la bienvenida al país caribeño alegando que se traslada por la Autopista de Las Américas.

“¿Y Snoop Dogg anda en una OMSA es?”; “Alquiló una guagua para el solo y poder fumar, el mejor”; “Eso parece en Las Américas”; “A fumar de a duro en Punta Cana”; “RD papá”; “Snoop Brasil te tiene de padre”; “Jajajajaj hermano, solo falta un CPF para que el tío Snoop se vuelva brasileño”; “Este video es tan brasileño que pensé que era la avenida Brasil entrando por la ventana”; “Escuchando a un buen Thiaguinho rompiendo un tronco, este tipo es brasileño y no lo sabe”.

Snoop Dogg estuvo recientemente en Curazao para ser parte del Curaçao North Sea Jazz Festival, que se llevó a cabo del 28 al 30 de agosto.

Su última participación musical en República Dominicana fue en el festival Electric Paradise, celebrado en Cap Cana en diciembre de 2016.