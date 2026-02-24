El cantautor chileno Beto Cuevas volverá a presentarse en República Dominicana con su espectáculo “Beto Cuevas – Acústico”, pautado para el sábado 23 de mayo de 2026, a las 8:30 de la noche, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La producción del concierto estará a cargo de SkyPro. La presentación marcará el regreso de una de las voces más influyentes del rock en español a suelo dominicano, a dos años de su última actuación en el país.

Las boletas estarán disponibles a través de tuboleta.com.do

Tras una gira que lo ha llevado por destacados escenarios de América Latina y con fechas programadas en Estados Unidos, Cuevas aterriza en Santo Domingo con un formato íntimo que apuesta por la cercanía y la emotividad.

La velada, interpretada en versión acústica, incluirá un recorrido por las canciones que consolidaron su carrera, tanto en su etapa como líder de La Ley, agrupación con la que alcanzó proyección internacional, como en su trayectoria en solitario. El público podrá revivir temas que marcaron a toda una generación y que hoy forman parte esencial del repertorio del rock en español.

El concepto del concierto evocará la atmósfera de presentaciones memorables como el célebre MTV Unplugged de La Ley, uno de los hitos más significativos en la historia artística del intérprete.