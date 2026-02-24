A la izquierda con traje azul, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, habla durante una reunión donde se anunciaron las nuevas red. / SNS

Santo Domingo.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, anunció este martes el inicio de la conformación de la Red Nacional de Unidades de Terapia Intensiva y la Red Nacional de Hemodinamia, con el objetivo de organizar y optimizar estos servicios en la red pública.

Según se explica en una nota del SNS, el anuncio fue realizado en el Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, durante una mesa de trabajo con la gerencia de los centros que integran la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Organización de camas UCI y respuesta en tiempo real

Landrón explicó que la Red Nacional de Unidades de Terapia Intensiva permitirá mejorar la localización y disponibilidad de camas UCI (unidad de cuidados intensivos) en la Red Nacional de Salud, especialmente en fines de semana y días feriados, cuando se dificulta identificar espacios disponibles.

También te puede interesar:

La implementación busca facilitar la coordinación entre hospitales y reducir el tiempo de respuesta ante pacientes en estado crítico.

Ampliación y coordinación en hemodinamia

Sobre la Red Nacional de Hemodinamia, indicó que se trabajará en ampliar y optimizar las capacidades instaladas, tomando como referencia centros que ya ofrecen estos servicios especializados.

El anuncio fue realizado en el Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello. / SNS

La red procurará garantizar atención oportuna ante eventos como accidentes cerebrovasculares y emergencias cardíacas dentro del sistema público.

Trabajo interinstitucional

La conformación de ambas redes se realizará en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y otras entidades vinculadas al sector.

En el encuentro participaron autoridades de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, directores regionales y representantes del sistema de aseguramiento público, donde también se abordaron aspectos relacionados con la cobertura de estos servicios especializados.