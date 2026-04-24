Santo Domingo.– La Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición advirtió que en el país se está comercializando una molécula para el tratamiento de la obesidad y la diabetes que no cuenta con la aprobación de las autoridades sanitarias ni a nivel local ni en Estados Unidos, lo que representa un potencial riesgo para la salud.

Se trata de la retatrutide, una molécula que, según explicó la entidad especializada, aún se encuentra en fase experimental dentro de ensayos clínicos.

La organización alertó que el uso de productos fuera de la supervisión médica y de los protocolos de investigación puede provocar complicaciones graves, como trastornos gastrointestinales agudos, arritmias cardíacas, pancreatitis y desequilibrios metabólicos no controlados.

Asimismo, la Sociedad de Diabetes indicó que el empleo de este tipo de sustancias sin registro sanitario puede implicar riesgos críticos, entre ellos toxicidad y falta de trazabilidad.

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La entidad subrayó que, de acuerdo con los protocolos de investigación, las versiones que circulan en el mercado provienen de laboratorios no certificados, sin controles de calidad ni garantías de esterilidad.

Agregó que estos fármacos podrían no contener el principio activo o, en su defecto, presentar contaminantes peligrosos.

La Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición también informó que en el país ha aumentado la promoción, comercialización y aplicación de esta molécula, principalmente a través de canales no oficiales como redes sociales y clínicas estéticas.

La advertencia está contenida en un comunicado difundido por el portal especializado en informaciones médicas www.resumendesalud.net.

En cuanto a la situación nacional, los más recientes estudios indican que alrededor del 14 % de la población padece diabetes, mientras que un 32 % presenta obesidad.

Finalmente, la entidad reiteró que la retatrutide no está aprobada en ningún país del mundo, por lo que no puede ser comercializada, prescrita ni distribuida. Además, enfatizó que al encontrarse en fase 3 de investigación clínica, aún no existen resultados concluyentes sobre su eficacia y seguridad.