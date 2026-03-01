Te Enteraste

El seleccionado dominicano de softbol masculino venció a Canadá y Cuba para clasificar a los Juegos Panamericanos de  Lima, Perú.

La escuadra quisqueyana participó en el Campeonato Clasificatorio  para los Panamericanos de Lima y el Campeonato Mundial.

 Los dominicanos, con una gran actuación,  demostraron que cuentan con  un seleccionado a considerar en en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos.

Históricos

El lanzador dominicano Yan Carlos  González (El Pinto) con dos excepcionales actuaciones  venció a  Canadá 5 carreras por 1 y al fuerte trabuco de Cuba 1-0 en el que permitió un   imparable.

Elogios

Directivos, entrenadores, técnicos y fanáticos de diferentes países elogiaron la actuación del serpentinero dominicano,  Yan Carlos y expresaron que sus trabajo en el clasificatorio para los Panamericanos  quedará escrito  en la historia del softbol.

Los juegos

La escuadra dominicana superó a Canadá, ex campeón mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), por sus siglas en inglés. Los canadienses no pudieron superar el empuje del conjunto dominicano que “les corrieron por tercera”.

Argentina

Otro aspecto positivo de la selección dominicana de softbol fue el triunfo sobre Argentina, actual campeón panamericano, pues los expertos hablaron de la efectividad del pitcheo, el bateo oportuno y la buena defensa.

El mánager dominicano, Francis Germán, fue el primero en destacar la gran labor de los dominicanos.

 Frente a  Cuba

El Pinto González se creció  al limitar al trabuco  de Cuba  a un sólo indiscutible  y lanzar blanqueada 4-0.

Fernando Gómez fue el mejor por los dominicanos con jonrón, una anotada y dos remolcadas.

Gary Bautista

El presidente de la Federación Dominicana de Softbol, felicitó a los componentes del seleccionado nacional por su gran labor.

  Hasta mañana, si Dios quiere dominicanos.

TEMAS:
Leo Corporán

Columnista y editor deportivo de El Nacional. Fundador del Club Mauricio Báez.