La escuadra quisqueyana participó en el Campeonato Clasificatorio para los Panamericanos de Lima y el Campeonato Mundial.

Los dominicanos, con una gran actuación, demostraron que cuentan con un seleccionado a considerar en en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos.

Históricos

El lanzador dominicano Yan Carlos González (El Pinto) con dos excepcionales actuaciones venció a Canadá 5 carreras por 1 y al fuerte trabuco de Cuba 1-0 en el que permitió un imparable.

Elogios

Directivos, entrenadores, técnicos y fanáticos de diferentes países elogiaron la actuación del serpentinero dominicano, Yan Carlos y expresaron que sus trabajo en el clasificatorio para los Panamericanos quedará escrito en la historia del softbol.

Los juegos

La escuadra dominicana superó a Canadá, ex campeón mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), por sus siglas en inglés. Los canadienses no pudieron superar el empuje del conjunto dominicano que “les corrieron por tercera”.

Argentina

Otro aspecto positivo de la selección dominicana de softbol fue el triunfo sobre Argentina, actual campeón panamericano, pues los expertos hablaron de la efectividad del pitcheo, el bateo oportuno y la buena defensa.

El mánager dominicano, Francis Germán, fue el primero en destacar la gran labor de los dominicanos.

Frente a Cuba

El Pinto González se creció al limitar al trabuco de Cuba a un sólo indiscutible y lanzar blanqueada 4-0.

Fernando Gómez fue el mejor por los dominicanos con jonrón, una anotada y dos remolcadas.

Gary Bautista

El presidente de la Federación Dominicana de Softbol, felicitó a los componentes del seleccionado nacional por su gran labor.

Hasta mañana, si Dios quiere dominicanos.