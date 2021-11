Solicitan suspensión incremento tarifa eléctrica

Santo Domingo.- Dos senadores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo y el vocero de los diputados reformista solicitaron esta mañana al presidente Luís Abinader suspender también el incremento de la tarifa eléctrica porque sería un duro golpe a los necesitados del país.

La senadora Melania Salvador del PRM por la provincia de Bahoruco; Félix Bautista, de Fuerza del Pueblo por San Juan y Rogelio Genao Lanza, vocero reformista en la Cámara Baja, coinciden en que este no es el momento para más impuestos.

«Creemos que la carga está pesada, nosotros celebramos porque la reforma fiscal se dejó, el presidente Abinader lo entendió, también somos de opinión que el aumento de la tarifa eléctrica debe postergarse un poco más porque los sectores menos pudiente no están en condición de pagar más», sostuvo la legisladora.

Añadió que «definitivamente la carga está pesada y reconocemos que el presidente Luís Abinader que está gobernando para los más necesitados, reconoció que no era el momento de la reforma fiscal».

Félix Bautista

De su lado el senador de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, dijo que la decisión del presidente de la República de postergar la reforma fiscal fue muy acertada, pero que si aumenta la tarifa eléctrica será encarecer el costo de la vida de los más necesitados.

Consideró que de la misma manera que el mandatario tuvo la certeza de posponer la reforma fiscal, deber hacerlo también con la tarifa eléctrica, porque como quiera aumentará el costo de la vida en la República Dominicana.

“Así como se tuvo la certeza de posponer la reforma fiscal, hay que tener también la certeza de posponer ese aumento en la tarifa eléctrica, no podemos decir no lo hago por otro lado, creo que eso no es correcto, apoyo la posición de la Fuerza del Pueblo que plantea que se posponga para más adelante, es que en medio de la crisis los dominicanos no aguantan más aumento del costo de la vida y si a ese aumento tu le agrega entonces aumento de la tarifa eléctrica, que cada mes los ciudadanos tienen que pagar más, estoy totalmente de acuerdo que se posponga el incremento de la tarifa eléctrica”, sostuvo.

Rogelio Genao

Mientras que el vocero del bloque de diputados reformista, Genao Lanza, dijo que en vez de pensar en aumentar la tarifa energética, las autoridades deben pensar el eliminar las exenciones que no son necesarias para sectores que ya pueden pagar sus impuestos.

“Lo que pasa es que la tarifa eléctrica es parte del pacto fiscal y está en el acuerdo del desmonte de los subsidios, una buena fuente de recursos es la eliminación de exenciones que no la necesitan y que tienen décadas con ellas y ya no tienen razón de ser. Hay revisar todas las exenciones incluyendo las que tienen los legisladores, los militares, los empresarios, jueces y de ahí pueden salir recursos para el gobierno central”, consideró.

El gobierno

De su lado el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró e que el Gobierno dominicano no ha aplicado aumento al precio de la tarifa eléctrica, como denunciaron organizaciones del Sector Social del Pacto Eléctrico.

Aclaró que en caso de que se produzca cualquier variación en el precio de la tarifa eléctrica, es competencia de la Superintendencia de Electricidad fijar una posición al respecto, ya que es el órgano regulador del sistema eléctrico.

“El Ministerio de Energía y Minas respeta lo que son las funciones, las responsabilidades y la autonomía de los órganos reguladores en el sector eléctrico. De manera que no corresponde hacer este tipo de reclamación a este ministerio”, dijo.