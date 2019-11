De pronto todo cambia, cuando te avisan que entrevistarás a una estrella de la música poética cubana.

Cuando se llega al encuentro con Carlos Varela todo el universo imaginado en torno a este cantautor cubano esencial y con criterios tan definidos respecto de su obra, lo que se encuentra es un ser huhumano sensible y creador que no se siente superior a nadie y que capta todo cuanto ocurre en su derredor.

No se está junto a un divo de la canción aun cuando es cuidadoso en mantener la ropa y la boina negra, con el pelo que escapa ensortijado por los lados y unos espejuelos de tono azul, recetados y distintivos.

Se percibe que se está junto a un creador cuya característica fundamental es la necesidad de contar historias, apoyado en una alta y fina poesía y música, arreglada y cuidada para el tránsito hacia sus públicos.

Varela no coincibe hacer un disco reuniendo un grupo de canciones. No. Tiene el concepto de que una producción es un obra integralmente concebida para transmitir historias que toquen lo humano, cualquiera sea quien la reciba.

“Escribo canciones como terapia. Nunca paro de escribir. No se si grabaré. No pienso si va a gustar no, no me interesa si se venderá o no. Escribo lo que siento a diario, lo que veo, lo que me llega por diversas vías, lo que vivo” afirma a Que Pasa.

Para decidirme por una historia, lo primero es que me sacuda.

El grito mudo parte de lo ocurrido a una niña cubana de 13 años que presionada por el “bullying! (acoso) escolar, describió cómo se suicidaría al día siguiente.

Varela dice que el tema bullying es universal y que se da en todas las sociedades y que en Cuba varios niños han tomado el camino del suicidio por esa razón. Expresa que impera una crueldad social generada por la llamada Epidemia de la soledad.

Indica que la gente lo sigue en conciertos y sus discos para recibir las historias que cuenta.

“La radio está llena de música “ la la la”. Yo no sé hacer “la la la”, y respeto mucho el criterio de Silvio Rodríguez que dijo que más que poesía de la palabra, hago poesía de la idea”, revela.

“Procedo del mundo del teatro. Me gusta a gente haga su versión imaginada de la historia contada. El grito mudo es una obra actual sobre un fenómeno del planeta y que persigue lograr que la gente haga ejercicio de pensamiento”.

Vendrá a RD

Varela recuerda cómo su canción Graffiti de amor, del disco “Como los Peces”, hace 25 años fue un suceso en República Dominicana, gracias al empuje que le dio Juan Luis Guerra, cuando ambos tenían contrato para la disquera BMG, de España.

Varela refiere que persigue motivar para que la gente se apropie y sea sensitiva a ideas y propuestas que hagan a los seres humanos dignos del amor.

UN APUNTE

La letra pensante

“A ratos nace un árbol y otro muere

La gente vive en un letargo que no quiere.

Hay quien se ríe cuanto te hiere

Y se divierte si te duele.

A gente quiere algo que no tiene

Y es que solo somos peces ciegos

Escondidos detrás del miedo

Sumergidos en un mundo oscuro

Nadie escucha los gritos mudos.