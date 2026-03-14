Infobae.- Soñar con personas fallecidas es una experiencia frecuente que, lejos de pertenecer al ámbito sobrenatural, está vinculada a procesos internos relacionados con el duelo y la gestión de emociones no resueltas.

Según especialistas citados por GQ, estos sueños suelen percibirse como muy reales y pueden funcionar como una herramienta para comprender los propios sentimientos tras la pérdida de un ser querido. Este fenómeno se conoce en la literatura científica como “sueños de visitación” y ha sido descrito en estudios recientes publicados por la revista médica Sleep Medicine Reviews.

Hallazgos recientes sobre sueños con personas fallecidas

Una investigación liderada por la Universidad de Ottawa analizó a más de 300 adultos que reportaron haber soñado con personas fallecidas.

Los resultados indicaron que el 70 % de los participantes experimentó sensaciones de consuelo y continuidad emocional, mientras que solo un 15% refirió angustia al despertar.

Los autores subrayan que estos sueños reflejan intentos de la mente por cerrar asuntos emocionales, consolidar recuerdos o encontrar apoyo emocional durante etapas de transformación.

Estos sueños suelen tener explicaciones psicológicas vinculadas a la necesidad de superar el duelo, resolver vínculos pendientes y adaptarse a cambios personales profundos, según el portal de psicología estadounidense Choosing Therapy.

En ocasiones, la presencia de una persona fallecida en sueños puede interpretarse como la aparición de un guía o mensajero, aunque en otras ocasiones surge de manera aleatoria, sin un significado concreto. Sin embargo, la mayoría de los sueños con personas fallecidas refleja aspectos emocionales profundos.

Expertos de Psychology Today indican que estos sueños no afectan a todas las personas por igual.

Las mujeres tienden a soñar más frecuentemente con personas fallecidas que los hombres, y es más común en personas hispanas. Además, ocurre con mayor frecuencia en quienes mantienen una religiosidad moderada, a diferencia de quienes se consideran muy religiosos o poco religiosos.

Un estudio publicado por la Universidad de Montreal en la revista Dreaming identificó que los sueños con personas fallecidas aparecen con mayor frecuencia durante el primer año tras la pérdida, y que el contenido suele centrarse en la resolución de conflictos, el perdón o el acompañamiento emocional. Muchas personas relatan que despiertan tras estos sueños con una sensación de tranquilidad, experimentando una continuidad emocional con el ser querido a pesar de su ausencia física.

Puedes leer: ¿Por qué está bajando el deseo sexual? Expertos advierten sobre una tendencia global

Factores que influyen en los sueños con personas fallecidas

Diversos factores influyen en la aparición y el contenido de los sueños con personas fallecidas. La calidad del sueño, la intensidad del duelo y el contexto cultural son determinantes.

Según datos de la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, aproximadamente el 60% de las personas en duelo refiere haber soñado con el fallecido al menos una vez durante los primeros seis meses tras la pérdida. La prevalencia es mayor en quienes experimentan insomnio o alteraciones del sueño, lo que sugiere una relación directa entre la calidad del descanso y la aparición de estos sueños.

Desde la perspectiva psicológica, estos sueños simbolizan principalmente la presencia del duelo y la intención de mantener un vínculo con quien ha partido. Pueden señalar nuevos comienzos o cambios personales significativos. Además, en ocasiones representan la necesidad de dejar ir ciertos aspectos de la vida o prestar atención a decisiones que podrían acarrear consecuencias negativas.

Otros significados frecuentes incluyen la necesidad de resolver emociones pendientes, sanar heridas del pasado o cerrar ciclos. Estos sueños pueden ser una señal de que el proceso de sanación emocional está en marcha. Según los especialistas consultados por GQ, también se interpretan como una vía en la que la persona fallecida guía o apoya al soñante a nivel emocional.

Cómo abordar y dejar de soñar con personas fallecidas

Hablar sobre las emociones y buscar ayuda profesional son pasos recomendados para quienes experimentan estos sueños de forma persistente. Integrar el proceso de duelo resulta fundamental para procesar de manera saludable las emociones asociadas. Los psicólogos citados por GQ señalan que reprimir el dolor o las emociones puede aumentar la frecuencia de estos sueños. Enfrentar el malestar y permitir la expresión de los sentimientos ayuda a reducir el impacto nocturno de este tipo de experiencias.

Ignorar las señales emocionales prolonga la inquietud asociada a estos sueños. Reconocer su impacto y buscar estrategias para gestionarlos favorece el bienestar psicológico y facilita el cierre de etapas tras la pérdida de un ser querido.

Abordar conscientemente el duelo y sus emociones puede transformar los sueños inquietantes en oportunidades para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Prestar atención a estos sueños y a lo que revelan permite avanzar en la recuperación emocional, incluso cuando se cree que la situación ya está controlada.

Fuente Infobae