En un mundo donde la abundancia a menudo ensombrece la necesidad, la concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos emerge como una luz de esperanza.

Cada alimento que se pierde o se desperdicia es una oportunidad malgastada para nutrir a alguien que en verdad lo necesita para aliviar el hambre y para construir un futuro más sostenible.

Es importante tomar medidas sobre esta realidad y reconocer el impacto devastador que tiene el desperdicio de alimentos en el planeta, así como en las comunidades.

Desde los campos hasta los hogares, cada uno tiene un papel que desempeñar en la lucha contra esta problemática.

Se debe de unir esfuerzo colectivo para transformar la manera en que se gestionan y consumen los alimentos.

Es por esto que por tercer año consecutivo, Nestlé Dominicana organizó un encuentro en el Centro Culinario de sus oficinas corporativas, donde presentó una experiencia culinaria, la cual estuvo orientada a mostrar cómo reutilizar los alimentos que suelen sobrar en las cocinas y convertirlos en nuevas recetas con sus productos, esto con el objetivo de multiplicar el mensaje de concientización.

Felisa Vázquez, especialista en Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Nestlé, quien destacó que “En Nestlé estamos convencidos de que la sostenibilidad comienza en casa. Con cada edición de esta experiencia de no al desperdicio de alimentos, buscamos inspirar a más personas a ver los alimentos como oportunidades y no como desechos y que pueden ser reutilizados en nuevas y deliciosas recetas».

“Este año, además de compartir recetas, hemos creado espacios de diálogo y aprendizaje para multiplicar el impacto de estas acciones», expresó Felisa.

Afirma que “A través de la iniciativa Regeneración, siguen impulsando el bienestar del planeta mediante pequeñas acciones que generan grandes cambios».

Asegura que lo que se busca es motivar el cambio de hábitos desde la cotidianidad e inspirar a las personas a hacer de la sostenibilidad un estilo de vida.

Comenta que desde la cocina, se puede contribuir transformando la manera en que se perciben los alimentos que sobran, generando así un impacto positivo en los hogares, sociedad y en el planeta.

En esta edición, la experiencia se realizó el 29 de septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, junto a la comunidad de RD Sostenible, medio especializado que promueve noticias, tendencias y buenas prácticas de

Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad en República Dominicana, ampliando el alcance y la diversidad de participantes.