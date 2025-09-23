Santo Domingo.– El Gobierno de la República Dominicana reiteró este martes su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico, resaltando los esfuerzos conjuntos desplegados por aire, mar y tierra para combatir este delito que amenaza la paz y el desarrollo de la región.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que el país asume con responsabilidad la tarea de proteger a la ciudadanía y fortalecer la seguridad regional, en estricto apego al derecho internacional y a los acuerdos de cooperación que refuerzan la seguridad marítima a nivel nacional y regional.

La declaración reafirma la voluntad del Gobierno dominicano de continuar trabajando de manera coordinada con países aliados, bajo el principio de responsabilidad compartida, para contrarrestar los efectos del narcotráfico.

Asimismo, el país ratificó su adhesión al principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, reiterando su determinación de seguir aportando a la estabilidad y el desarrollo regional.