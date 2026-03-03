Soto, Machado y Caminero desatan su poder en el partido de preparación del equipo dominicano

Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero realizaron una demostración de poder al conectar un back to back to back en la imponente victoria 12-4 del equipo de República Dominicana sobre los Tigres de Detroit, en el primer partido de preparación de cara al Clásico Mundial de Béisbol.

Soto, Machado y Caminero desataron el furor de la fanaticada dominicana, que se dio cita al estadio Quisqueya Juan Marichal, cuando encabezaron un rally de cinco vueltas en la baja del cuarto episodio.

El desborde de algarabía inició con el batazo de 431 pies de distancia por el jardín derecho conectado por Soto, quien recorrió las almohadillas de forma enérgica. Posteriormente, Machado lo replicó con un batazo, de 392 pies, por el prado izquierdo. Caminero se unió a la fiesta al desaparecer la pelota con una línea de 406 pies por encima de la verja del jardín derecho y, mientras hacía el recorrido, se agarraba la camiseta en el pecho mostrando el nombre de República Dominicana.

Los dirigidos por Albert Pujols se vieron abajo 3-0 en la segunda entrada, pero la reacción no se hizo esperar cuando los bates quisqueyanos despertaron en la parte baja de ese episodio para igualar las acciones.

En la cuarta, la ofensiva dominicana explotó a los lanzadores de Detroit y continuó castigando en el quinto, cuando marcaron tres más.

El barraje ofensivo de los dominicanos despachó 19 imparables.

Caminero registró una noche perfecta con el madero (4-4) en su regreso al Quisqueya. De igual forma, Fernando Tatis Jr. no falló a la ofensiva (3-3), incluyendo dos imparables y un doble, además remolcó dos carreras y recibió un boleto.

Fue una noche para el deleite de los dominicanos, quienes por primera vez presenciaron un partido de su selección nacional de béisbol. Los fanáticos disfrutaron cada turno del partido, de pies, como si se tratara del último turno para ganar un campeonato.