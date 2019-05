La Habana, CUBA, (EFE).- El atletismo cubano confía en lograr en los próximos Juegos Panamericanos de Lima (Perú) mejores resultados que las nueve medallas que ganó en la cita anterior en Toronto 2015, aseguró el secretario de la Federación de la isla en esa disciplina, el exsaltador de altura Javier Sotomayor.

“Creo que no serán unos resultados como los de las ediciones de 1991 o 1995, pero sí creo que serán superiores a los de Toronto 2015”, dijo Sotomayor, dueño del récord de 2,45 metros con un salto establecido en 1993 en Salamanca (España), citado este martes por la web deportiva Jit.

En la cita panamericana de Toronto, los representantes del atletismo de la isla ganaron cinco medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

Sotomayor valora que en la actualidad Cuba tiene atletas que figuran entre los mejores del ránking mundial, así como otros jóvenes que muestran muy buenos resultados.

No obstante, desde su visión “todo depende de los rivales, en ocasiones solo miramos nuestros resultados y no los de los contrarios, incluso a veces es al revés que vemos mucho lo que otros hacen y no de lo que son capaces nuestros atletas”.

Entre las promesas cubanas de cara a Lima 2019 mencionó al saltador de longitud Juan Miguel Echevarría, las lanzadoras del disco Yaimé Pérez y Denia Caballero, la heptalonista Yorgelis Rodríguez, la pertiguista Yarisley Silva y los relevos, en especial el 4×100 masculino.

Para Sotomayor, a la hora de realizar un pronóstico es importante “saber quiénes irán. Si son países como Estados Unidos, Jamaica o Canadá van con sus mejores equipos” y con esos rivales cree que a Cuba le “va a costar más trabajo alcanzar más medallas”.

En los Juegos de Lima -que se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto próximos- Cuba tiene previsto competir con unos 400 deportistas -30 de ellos en especialidades del atletismo- en más de 140 de las 422 pruebas convocadas, según han referido las autoridades deportivas de la isla.