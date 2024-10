«Soy un papá responsable que escucha a su familia»: Guillermo Gómez no se refiere a detención de su hijo

A pesar de afirmar con anterioridad que se referiría al tema, el periodista Guillermo Gómez pospuso este domingo hablar sobre el caso Camaleón en que está involucrado su hijo, el empresario José “Jochi” Gómez.

Según explicó, aplazó su comentario al respecto siguiendo la sugerencia de su familia de hablarlo en otro momento.

“Soy un papá responsable, pero que escucha a su esposa Asunción y a mis hijos que hoy me han pedido que este tema lo posponga y lo deje para otro momento. Yo soy un papá responsable, que escucha a su familia y eso haré”, dijo Gómez esta mañana en su programa Aeromundo.

La semana pasada anunció que ofrecería los detalles sobre el apresamiento de su hijo.

“De todas maneras, pueblo dominicano, a mí no me engaña nadie, ni me va a callar nadie, y los que me conocen saben que yo sí voy a revelar detalle por detalle que tenga que ver con esta detención y este abuso. Pero, no importa. Si mi hijo Jochy ha violado una ley, ha violado algo, tiene que responder como dice él ante la justicia y defenderse. Quiero agregar lo siguiente: pueblo dominicano, tienen que darse cuenta de que aquí hay unos celos en una comunidad de inteligencia”, expresó el pasado jueves en el programa «Hoy Mismo».