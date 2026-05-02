Spirit Airlines cesa operaciones tras 34 años

La aerolínea Spirit Airlines anunció este sábado el cese de sus operaciones, tras 34 años de actividad.

La aerolínea, que empleaba a 17,000 personas, inició una reducción de sus funciones con efecto inmediato. La medida incluye la cancelación de todos los vuelos y el cierre del servicio de atención al cliente.

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La empresa comunicó que los pasajeros pueden solicitar reembolsos por los trayectos cancelados. Sin embargo, la no realizará gestiones para reubicar a los usuarios en vuelos de otras aerolíneas.

El cierre se produce tras la ausencia de un acuerdo de rescate con el gobierno de Donald Trump. La administración evaluó una intervención financiera para evitar la quiebra de la firma por falta de liquidez, pero las negociaciones finalizaron sin éxito.