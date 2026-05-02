Una noche espectacular se vivió este viernes en las Grandes Ligas, con una destacada participación de los dominicanos.

Desde Seattle hasta Nueva York, el eco del madero impactando la pelota resonó con un acento dominicano.

En Seattle, Julio Rodríguez, dejó claro que cuando él se enciende, los Marineros navegan tranquilos. «J-Rod» castigó a la oposición con una exhibición de poder total al despachar dos cuadrangulares en el mismo encuentro.

Mandó un proyectil de 402 pies que aterrizó con autoridad en el segundo piso del estadio, remolcando dos carreras.

El segundo llegó en la parte baja del séptimo episodio y sobrepasó la pared del jardín central.

Con sus dos jonrones, llegó a cuatro en la estación.

Mientras en Tampa Bay, el antesalista Junior Caminero, sacudió un misil que recorrió 432 pies, su noveno de la campaña, demostrando una fuerza bruta que parece no tener techo.

Así mismo Ronny Mauricio llevo se vistió de héroe para salvar a los Mets de Nueva York. Con el marcador en contra, Mauricio conectó un tablazo de 421 pies en la parte alta de la séptima entrada.

Un jonrón vital, ya que impulsó la remontada de los Mets, para terminar venciendo 4-3 a los Angels de Anaheim.

El festival de cuadrangulares se extendió a otras latitudes con Marcell Ozuna «El Oso» quien conectó su tercer jonrón de la temporada.

Siguiendo con este espectáculo, el campocorto de los Diamondbacks de Arizona, Geraldo Perdomo se unió a la fiesta con su segundo jonrón del año.