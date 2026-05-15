Víctor Wembanyama y Stephon Castle tras una corrida 20-0 de los Spurs al inicio del segundo parcial.

Los jóvenes Spurs no dejaron lugar a dudas de que ya son un serio aspirante al título de la NBA.

Stephon Castle anotó 32 puntos y capturó 11 rebotes, destacando otra actuación dominante de la línea exterior, y Victor Wembanyama y los Spurs arrollaron a los Timberwolves por 139-109 el viernes por la noche para terminar en la serie de segunda ronda en seis partidos y avanzar a las Finales de Conferencia del Oeste.

“Simplemente me quito el sombrero ante ellos”, dijo Edwards. “Fueron el mejor equipo”.

De’Aaron Fox aportó 21 puntos y nueve asistencias, y el novato Dylan Harper sumó 15 puntos saliendo desde el banquillo para los Spurs, que establecieron un nuevo récord de la franquicia en postemporada en triples, con un 18 de 38. Se enfrentarán al vigente campeón, Oklahoma City, en el primer partido el lunes por la noche. Los Thunder barrieron sus dos primeras series.

“Por supuesto que tenemos confianza, pero debemos mantener ese nivel”, dijo Wembanyama. “Ahora mismo ni siquiera pienso en eso. Solo pienso en recuperarme”.

CASTLE WENT OFF IN THE SERIES-CLINCHER!



🏀 32 PTS (11-16 FGM)

🏀 11 REB

🏀 6 AST

🏀 5 3PM



The Spurs win Game 6 on the road and advance to the Western Conference Finals for the first time since 2017 👏 pic.twitter.com/KKIzS1Z8N6 — NBA (@NBA) May 16, 2026

Wembanyama, quien se recuperó de su sorprendente expulsión en el cuarto juego con 27 puntos, 17 rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos en la aplastante victoria del quinto partido, fue bien marcado por los Wolves en el sexto partido y anotó unos discretos 19 puntos en 27 minutos. Aun así, se mantuvo como una constante barrera defensiva en la pintura y se unió diligentemente a los Spurs en transición siempre que tuvieron la oportunidad de correr, lo cual ocurría con frecuencia.

La envergadura, la inteligencia y la precisión en el tiro de los escoltas de los Spurs fueron demasiado para los Wolves, quienes, como era de esperar, tuvieron que esforzarse al máximo para contener al imponente Wembanyama, de 2,24 metros.

Castle anotó sus primeros cinco triples y terminó con 11 de 16 en tiros de campo. Fox encestó 3 de 3 desde la línea de tres puntos, y Julian Champagnie anotó cuatro triples entre sus 18 puntos para los Spurs, quienes superaron a los Wolves por la asombrosa cifra de 97 puntos en la serie y nunca estuvieron en desventaja por doble dígito. Los Spurs vencieron fácilmente a Portland Trail en cinco juegos en la primera ronda.

SPURS WIN THE SERIES, 4-2 🚨



THEY ADVANCE TO THE WESTERN CONFERENCE FINALS FOR THE FIRST TIME SINCE 2017! pic.twitter.com/MDTNASWL6D — NBA (@NBA) May 16, 2026

“Esto demuestra que ya hemos adquirido algo de experiencia durante nuestro breve tiempo en los playoffs”, dijo Wembanyama. “Siento que nos pusimos en las mejores condiciones, así de simple”.

Anthony Edwards anotó 24 puntos con 9 de 26 tiros para los Wolves, quienes recibieron un impulso adicional de los suplentes Terrence Shannon (21 puntos) y Naz Reid (18 puntos), pero nuevamente se vieron superados por los Spurs y su implacable defensa de cambios constantes. Julius Randle solo anotó tres puntos con 1 de 8 tiros.

“Sentí que nos quedábamos sin recursos a medida que avanzaba la serie”, dijo el entrenador Chris Finch.

Esta ausencia en el partido de eliminación puede haber resultado familiar para los aficionados de los Wolves, que por lo demás han disfrutado de una racha de éxitos sin precedentes en los playoffs durante los últimos tres años.

Minnesota perdía por 33 puntos al descanso en la derrota por 30 puntos ante Oklahoma City en el quinto juego de las finales de la Conferencia Oeste del año pasado, y perdía por 29 puntos al descanso ante Dallas en la final de la Conferencia Oeste de 2024, en la que perdió por 21 puntos en el quinto encuentro.