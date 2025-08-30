Steve Kerr denuncia cáncer en actual NBA

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

MARCA

Incluso la NBA, una competición legendaria forjada a golpe de calidad aglutinando a los mejores jugadores de baloncesto el mundo durante décadas tiene que adaptarse a los nuevos tiempos.

Con el paso de los años ha condensado tanto el calendario de la temporada regular, que los equipos apenas pueden realizar entrenamientos consistentes.

Se pasan casi todo el tiempo jugando y viajando y eso está dificultando muchísimo el aprendizaje de los nuevos jóvenes que año tras año ingresan en la liga.

Steve Kerr, entrenador de los Warriors, cree que ese es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la NBA en estos momentos pues impide que los jóvenes aprendan bien los conceptos del juego y progresen adecuadamente en los partidos.

Cuando Kerr, que conquistó cinco anillos como jugador y cuatro como entrenador, habla conviene escucharle, porque no da puntada sin hilo. Lo hizo recientemente en el podcast ‘The Glue Guys’ donde habló de este problema que sacude a la liga.

Leer:

El calendario

Steve Kerr admite públicamente que el juego está cambiando y que no todo se ajusta a sus puntos fuertes: «Ahora, básicamente, el calendario es jugar cada dos días toda la temporada.

En la NBA ya no entrenamos. Así que tenemos que desarrollar a estos chicos de 19 años que llegan a la liga sin mucho tiempo de entrenamiento… Y francamente, yo no soy muy bueno en eso; soy un entrenador veterano. Así que me apoyo en los entrenadores jóvenes».

“Hoy día el calendario es jugar cada dos días toda la temporada. En la NBA ya no entrenamos y tenemos que desarrollar a estos chicos de 19 años que llegan a la liga sin mucho tiempo de entrenamiento”.

Desde su infancia en Oriente Medio y el asesinato de su padre hasta ocho campeonatos de la NBA, la trayectoria de Steve Kerr fue todo menos rutinaria.

Hace años los jugadores jóvenes llegaban a la NBA e iban puliendo sus grandes virtudes con entrenamientos de calidad que eran básicos para su mejora y ahora prácticamente han desaparecido.

«Una de las razones por las que la liga es tan diferente ahora es que ahora somos una liga de desarrollo. Una diferencia que viene dada por un calendario tan apretado.

Antes teníamos tres partidos en cuatro noches, y luego cuatro días libres, así que teníamos al menos dos entrenamientos excelentes».

Aprender sobre la marcha

En la NBA moderna, los cambios de calendario y cultura han hecho que los entrenamientos escaseen, lo que significa que los jugadores jóvenes tienen que aprender sobre la marcha.

Kerr pone el ejemplo con uno de sus jugadores, Jonathan Kuminga, el alero de 22 años al que eligieron con el número 7 en el draft de 2021 y se ha consolidado como una promesa de élite para los Warriors.

“Antes teníamos tres partidos en cuatro noches, y luego cuatro días libres, así que teníamos al menos dos entrenamientos excelentes”.