Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de emergencia (COE) aumentó a 15 las provincias en alerta, más el Distrito Nacional, debido al pronóstico que indica que los aguaceros continuarán por la incidencia de una vaguada.

Tres de las provincias (Monseñor Nouel, San José de Ocoa y San Cristóbal) figuran en “alerta amarilla”. Esto significa que el nivel de lluvia registrada sobre estas demarcaciones ha sido significativo en las últimas horas.

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Alertas

El COE informó que rige nivel de “alerta verde” para el Gran Santo Domingo (Santo Domingo y el Distrito Nacional), Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago de los Caballeros y La Vega. Además, Duarte, Azua, Dajabón, Barahona, Peravia y La Altagracia.

Tanto el COE como el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales, debido a que el nivel de alerta podría variar en las próximas horas.