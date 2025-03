El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) expresó esta mañana su preocupación por el incremento de la impunidad, la criminalidad, la corrupción y la inseguridad ciudadana en República Dominicana.

Explicó que al revisar a diario los medios de comunicación, se pueden leer los relatos de hechos que conmueven a la sociedad.

“Le puedo decir que los medios de comunicación y las redes sociales no pueden abarcar todos los hechos hechos que están ocurriendo en el país, y esto en gran medida no solo se le puede atribuir a la salud mental de la población, sino que hay males sociales como la inseguridad que no se pueden negar”, dijo el presidente del Codue, Feliciano Lacen Custodio.

En ese sentido, señaló que “uno de los principales problemas, es que el país no dispone de un Código Penal moderno que persiga los nuevos delitos, incluyendo secuestro, rapto y otros crímenes”.

Lacen Custodio dijo que en el país se observa una creciente degeneración social y moral, que debe ser enfrentada con herramientas legales adaptadas a los nuevos tiempos y que “eso solo se puede lograr con la aprobación del Código Penal que contiene tipos penales que no existen en la actual normativa”.

“Nuestra sociedad enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad y justicia. Necesitamos herramientas legales actualizadas que permitan combatir el crimen organizado, la violencia de género, la corrupción y otros delitos que afectan la paz social”, sostuvo el presidente de la entidad.

Consideró que la demora en la aprobación del Código Penal perjudica a toda la nación y mantiene en incertidumbre a la población.

«No podemos seguir permitiendo que intereses particulares o presiones externas retrasen una reforma que es fundamental para el desarrollo del país», dijo.

Codue reafirma compromiso moral

Dijo que el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica reafirma su compromiso con la promoción de valores morales y éticos en la sociedad dominicana. En ese sentido Lacen Custodio aseguró que el Codue seguirá abogando por un Código Penal que refleje los principios de justicia, equidad y respeto a los derechos fundamentales.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a unirse a esta causa, a exigir a nuestros legisladores que cumplan con su deber y aprueben el nuevo Código Penal. Es un compromiso de todos construir un país más justo y seguro para las presentes y futuras generaciones”, dijo.

El líder evangélico señaló que la actualización del Código Penal permitirá fortalecer el sistema judicial, tipificar nuevos delitos y establecer sanciones acordes con la realidad dominicana.

“No podemos seguir con una normativa obsoleta que no responde a las necesidades de nuestra sociedad. El país demanda un Código Penal que proteja a la ciudadanía, que sancione de manera efectiva los delitos y que garantice el orden y la convivencia pacífica”, expresó.

Instó a los legisladores a dejar de lado diferencias políticas y debatir con sentido de responsabilidad y compromiso el nuevo Código Penal.