Suicidio del feminicida

El último feminicidio publicado, sucedido en el sector de Guachupita, Distrito Nacional, cometido por José Luis Biloria de Jesús, de 29 años, con­tra su pareja Elianni Rodríguez Pue­llo, de 17 años, y madre de sus dos hi­jo e hija, quien inten-tara suicidarse después, nos recuerda que, en nuestro país, este es un crimen generalizado ya.

La especialista uruguaya en Políticas Públicas de Crimen e Inseguridad, Vic­toria Gambetta, explica que feminici­dio, refiere: “…al asesinato de mujeres y niñas por motivos de índole misógi­na, sexista o discriminatoria, también denominados motivos de género. No son sinónimo de homicidios de muje­res, son un subtipo de estos cuya natu­raleza está intrínsecamente emparen­tada con dinámicas y motivaciones para dar muerte a las mujeres en parti­cular, basadas en la reafirmación de los derechos de los varones por sobre los de estas.” (Gambetta, 2022).

Al respecto se considera que el suicidio de los feminicidas es una problemática de gran relevancia social y epidemioló­gica, y en el ensayo, “¿Por qué los hom­bres matan a las mujeres y después se suicidan? Algunas respuestas desde los estudios de género y el derecho penal”, publicado por la Revista Elect­rónica de Ciencia Penal y Criminolo­gía (2022), la autora María Luisa Ma­queda Abreu, catedrática de Derechos Penal de la Universidad de Granada, recuerda que, los suicidios de los agre­sores van cambiando también a lo lar­go de los años, elevándose signifi-cati­vamente.

Victoria Gambetta y Sofía Vanoli, del Departamento de Sociología de la Fa­cultad de Ciencias Sociales, Udelar, Uruguay, en su ensayo “Femicidios-suicidios en el marco de la pareja y la expareja. Aportes para su explicación causal a partir de una relectura de in­vestigaciones sobre los homicidios-suicidios”, dicen que, para 2023, un 40% de los femicidios íntimos ocurri­dos en Uruguay entre 2012 y 2022 im­plicaron el suicidio del autor, lo que po­siciona globalmente a Uruguay como uno de los países donde el fenómeno tiene mayores repercusiones.

A partir de CIPAF y NAM y basado en los datos de la Revista Sucesos y el perió-dico El Siglo, en el año 2000, de los 96 a 106 feminicidios en el país, 24 feminici-das se suicidaron después de cometido el crimen, es decir el 22.64% para esa época. (Mata y Pola; 2001:28).

Aquí, nos hemos olvidado de los re­gistros científicos y confiables sobre el feminicidio y sus particularidades, incluyendo el suicidio del feminicida, datos que acla-rarían indicadores úti­les para la actualización y prevención de la Violencia Contra Mujeres y Ni­ñas.

Ese en un tema importante sobre el fe­minicidio. ¿Qué se espera?