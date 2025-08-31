Supérate y Help4You garantizan educación a 50 niños afectados por tragedia en Jet Set

Santo Domingo.– La Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS) y la fundación Help4You (Help4u) firmaron un acuerdo de colaboración con el fin de garantizar el acceso a la educación de 50 niños, niñas y adolescentes cuyos padres fallecieron en la tragedia ocasionada por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set.

Como parte del convenio, la fundación donará 2 millones de pesos y 40 kits de útiles escolares, recursos destinados a facilitar el inicio y desarrollo del año escolar de los menores afectados.

La directora de Supérate, Gloria Reyes, afirmó que este acuerdo es una muestra del compromiso del Gobierno dominicano con la protección social, reforzando el acompañamiento brindado desde el primer día del siniestro.“Con esta iniciativa reafirmamos la sensibilidad social de las autoridades y la voluntad de trabajar junto a organizaciones como Help4You para asegurar que los niños y jóvenes afectados por esta tragedia tengan garantizado su derecho a la educación”, expresó Reyes.

El convenio busca mitigar el impacto social de la tragedia en las familias y asegurar que los menores en situación de vulnerabilidad continúen sus estudios sin interrupciones.