SANTO DOMINGO.– El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó hoy que en la República Dominicana existe un rezago en el mantenimiento de puentes y otras obras desde hace más de 20 años.

El funcionario explicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realiza trabajos de construcción y mantenimiento de puentes y otras infraestructuras en todo el país.

“Hemos ido a todos los rincones de la República Dominicana. Le puedo poner un ejemplo: estamos trabajando en todos los distritos municipales más pequeños, incluyendo el sur del país, como el cruce de Matayaya, en la zona de Sabana Larga, San José de Ocoa. Estamos trabajando en Villa Elisa, en Hatillo Palma y en Guayubín”, sostuvo.

Indicó que normalmente la atención se concentra en las comunidades más pobladas y urbanas, donde existe mayor presión de los medios de comunicación de cada provincia, pero los pequeños distritos se quedan rezagados y olvidados.

Agregó que se están construyendo puentes en las carreteras principales.

Señaló que también se trabaja en Gurabo, una obra que calificó como trascendental para Santiago en materia de saneamiento ambiental y desarrollo, por su impacto social.

“Yo creo que Santiago, como la mayoría de las provincias del país, debe sentirse muy agradecido del presidente Luis Abinader, quien ha venido realizando inversiones no solamente en el sector de obras públicas”.

Entrevistado en el programa Hoy Mismo, por Color Visión, el funcionario señaló que el 72 % de las obras del Gobierno está fuera del Gran Santo Domingo.

Accidentes

Reconoció que muchos de los accidentes que se producen en las autopistas son producto de la imprudencia de los conductores, por lo que abogó por que se incremente la vigilancia en esas vías de tránsito masivo.

Retornos

Dijo que también se trabaja en siete retornos de la autopista Duarte para agilizar el tránsito. Asimismo, se realizan labores en la circunvalación de Baní.

“Estamos trabajando en hacer todos los retornos de la autopista Duarte. Simultáneamente trabajamos en siete retornos”, agregó.

Anunció que a principios de julio comenzará la construcción de la Autopista del Ámbar, la cual permitirá ir de Santiago a Puerto Plata en menos de 30 minutos.

“Hay un problema en el país de mantenimiento rezagado desde hace más de 20 años. Hemos ido a todos los rincones de la República Dominicana y en los planes de asfaltado estamos trabajando en todos los distritos municipales más pequeños del país”, explicó.

Añadió que actualmente están en ejecución más de 40 puentes, incluyendo los de la 17 y La Barquita.

Explicó que la Autopista del Ámbar se encuentra en proceso de licitación. Dijo que había muchas propuestas solicitando ampliación y se otorgaron 45 días adicionales para lograr mayor participación.

Proyecto

La Autopista del Ámbar es un proyecto vial clave de entre 32 y 35 kilómetros, diseñado para conectar rápidamente Santiago de los Caballeros con Puerto Plata en menos de 30 minutos. Iniciada mediante alianza público-privada (APP), esta obra contará con cuatro carriles y peajes.