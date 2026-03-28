El Poder Ejecutivo anunció la suspensión del tradicional desfile cívico-militar previsto para este lunes 30 de marzo en Santiago, en coherencia con el compromiso del presidente Luis Abinader de aplicar las recientes medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno.

La Dirección de Prensa de la Presidencia informó, no obstante, que las demás actividades conmemorativas en honor a los héroes de la Batalla del 30 de Marzo se desarrollarán con normalidad. Estas iniciarán con el tradicional tedeum en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol.

El Gobierno del presidente Abinader reafirma su valoración de las tradiciones patrióticas del pueblo dominicano, así como la alta moral de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, considera necesario, en el contexto actual, priorizar el uso eficiente de los recursos del Estado ante la crisis derivada del escenario internacional tras la guerra en Irán.

Otros actos en Santiago

El mandatario encabezará un acto de entrega de títulos de propiedad, con el que se brindará seguridad jurídica a cientos de familias de la zona.

Asimismo, en apoyo a la juventud y al deporte, el gobernante entregará una cancha techada en Cienfuegos, Santiago Oeste, obra que contribuirá al sano esparcimiento y al fortalecimiento de las actividades deportivas y comunitarias del sector.

La agenda del lunes concluirá en Santiago con la inauguración de otra cancha techada en Licey al Medio, destinada a promover la práctica deportiva, la recreación y el desarrollo de actividades comunitarias en beneficio de jóvenes y familias.

Martes 31 de marzo, Samaná

La agenda del presidente Abinader para el martes 31 de marzo iniciará en Samaná con la inauguración de la entrada a la provincia, una obra estratégica para el fortalecimiento del turismo en la península.

Para concluir su jornada, el mandatario encabezará una mesa de trabajo en Arroyo Barril, donde se evaluarán los proyectos de desarrollo en curso y las principales necesidades de la comunidad.

Con esta serie de actividades, el Gobierno dominicano reafirma su política de cercanía territorial y su compromiso con la ejecución de obras que dinamizan la economía y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.