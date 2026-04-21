Tener dientes tan blancos como el papel es un objetivo estético muy buscado. Al navegar por internet, es común encontrar consejos para blanquearlos desde casa, lo cual resulta muy atractivo para muchos internautas por la facilidad con la que se presenta. Sin embargo, como dice el refrán, “lo barato sale caro”; estos métodos no siempre son efectivos ni tan inofensivos como aparentan.

El odontólogo Yacer Polanco explica que “no es recomendable” blanquear los dientes en casa sin la adecuada supervisión y recomendación de un especialista, pues “puede ser riesgoso para el paciente”, agregando posteriormente que el problema principal de todo es que no todos los pacientes son candidatos para este tipo de tratamientos.

“Si el paciente presenta caries, encías inflamadas o sensibilidad previa, el uso del blanqueamiento puede empeorar la situación. Una mala aplicación o el uso excesivo de los productos puede provocar irritación en las encías, daño en el esmalte o un aumento considerable de la sensibilidad dental”, explica el experto.

Entre los métodos más populares en casa se encuentra el uso de bicarbonato de sodio. Aunque este puede ayudar a eliminar manchas superficiales, como las provocadas por el café o el cigarrillo, no produce un blanqueamiento real del diente.

Odontólogo Yacer Polanco.

El dentista destaca que uno de los principales riesgos al usarlo es el desgaste del esmalte dental. “Este desgaste no se recupera y, a su vez, debilita el diente. El uso prolongado de este puede provocar que los dientes se vean más amarillos, ya que al desgastar el esmalte dental deja expuesta la dentina del diente y esta posee un color más oscuro”, dijo Polanco, quien tiene consulta en Plaza Pablo Mella Morales.

Otro producto ampliamente difundido en redes sociales es el carbón activado. Sin embargo, el odontólogo lo califica como un mito. Aunque también tiene un efecto abrasivo que puede remover manchas, no blanquea realmente los dientes.

Polanco hizo referencia a un artículo publicado en el año 2022 en la revista Annals of Anatomy, en el que se llegó a la conclusión de que “las pastas dentales a base de carbón activado tienen un efecto blanqueador menor que otras alternativas y pueden considerarse menos seguras debido a su alto potencial abrasivo”.

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¿Dientes más blancos con limón?

Aunque muchas personas deciden irse por algo más natural, el uso de sustancias como el vinagre o el limón tampoco es seguro. A diferencia de los anteriores, estos no desgastan el esmalte por abrasión, sino por su alta acidez, provocando una desmineralización que termina erosionando la superficie dental.

Las consecuencias a largo plazo pueden ser más graves de lo que parecen inicialmente. El desgaste progresivo del esmalte debilita los dientes, haciéndolos más vulnerables a problemas como sensibilidad crónica, caries, fracturas, manchas irregulares e incluso retracción de las encías. En muchos casos, estos daños requieren tratamientos odontológicos complejos y costosos para ser corregidos.

El especialista enfatizó que los daños causados por el uso prolongado de estos métodos, en la mayoría de los casos, no son reversibles.

Ante este panorama, el odontólogo concluyó que “la alternativa más segura es acudir a un odontólogo para realizar un diagnóstico adecuado y determinar el tratamiento más apropiado para cada paciente”.