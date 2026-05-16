Táctica y estrategia, para ganar elecciones del 2028

I de II

“La estrategia traza el camino para alcanzar objetivos determinados… La táctica es el esfuerzo para obtener esos objetivos”.

He parrafeado del ensayo “El estrategicon” del historiador Soto Jiménez y adornado con un prólogo del mercadólogo Dorín Cabrera, y sin proponérmelo, obtuve unas notas de estrategia política, aprovechando una inusual campaña presidencial, percibida a destiempo por la población.

Agrupados en partidos políticos debe haber una herramienta central (comité) que se subdivide por secciones, regionales, casi siempre encabezado por un presidente, uno o varios vicepresidentes, un secretario general, un secretario de organización y así una serie de secciones y subdivisiones pautadas por organismos, departamentos seccionales dentro y fuera del país regidas por un corpus estatutario.

Un exhaustivo cronograma de actividades, una rigurosa líneas de tareas con fechas y responsables (propaganda, inmuebles, recursos humanos, contabilidad y estrategia presupuestaria) de ejecución

¿Por donde vas a iniciar la ofensiva? esto es sin contar el trabajo diario o cotidiano. Un partido que busca mantener el poder o ganar por vez primera unas elecciones es una gran empresa

Mantener adherido y trabajando con entusiasmo a los miembros no es tarea fácil sobre todo, que mucha gente percibe que es una tarea gratis, que no tienen los soportes ideológicos para dedicar su tiempo a cotizar, colocar propaganda o desplazarse al interior.

La política hoy día es mercadología, medición, estadística en profundidad. Los medios sobre todo la radio y la televisión han pasado a ser los ejes de contagio positivo para la captación y crecimiento de la agrupación.

Las mediciones deben ser periódicas y rigurosas y sus resultados nos darán los puntos débiles y fuertes y las áreas geográficas donde trabajar.

No estamos en épocas de liderazgos mesiánicos… “lo que diga Peña es lo que va” y no llego a presidente; “Llegó papá” y llegó con un discurso simplón…….

La gente no está votando, creo que menos de la mitad lo hizo en el ultimo certamen. ¿Por qué?

Llevaría varios párrafos explicar las frustraciones que dejan los procesos electorales recientes, las divisiones, las enemistades, la falta de oportunidades a la gente de calidad “que se queda con el moño hecho”.