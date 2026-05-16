Gilberto García asegura que el judo dominicano tiene talento y experiencia para volver a ser protagonista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Con la esperanza de conquistar entre ocho y diez medallas, la selección nacional de judo se prepara para aportar a República Dominicana su cuota en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En las últimas décadas, el judo dominicano se ha convertido en garantía de podio en los eventos multideportivos en los que participa.

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“El país ya está acostumbrado a esperar buenos resultados del judo”, aseguró Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), en una entrevista concedida a El Nacional. “Cuenten con nuestras medallas”.

Precisa que la mejor forma de justificar la inversión que realiza el Estado y el sector privado en el deporte, es exhibiendo logros: “Ahí están nuestros resultados”.

Equipo dominnicano de judo celebra una de sus conquistas en evento internacional

Gilberto destacó que la selección está integrada por una mezcla de siete experimentados y siete noveles judocas. Sobre los más veteranos señaló que la misión es que sigan consagrándose en la región y sobre los más jóvenes refirió que es un grupo de atletas que tiene hambre de demostrar y ganarse su espacio.

La meta es superar la actuación de San Salvador 2023, donde el judo dominicano conquistó nueve medallas: cuatro de plata y cinco de bronce.

Dentro de las destacadas actuaciones que ha tenido el judo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, resalta la de Barranquilla 2018, cita en la que se hicieron de 12 preseas: tres oros, tres platas y seis bronces.

Garantías de podio

García y su equipo de trabajo de la Fedojudo tienen confianza en que subirán al podio Robert Florentino, Medickson del Orbe, Estefanía Soriano, Ana Rosa, Moira Morillo, José Nova y Eirama Silvestre, mientras esperan sorpresas de Diego García, Samantha Josefa, Esmeralda Damiao, así como Óscar Santana.

Rivales de cuidado

A pesar de las expectativas que se han creado, reconoce que para lograr lo que se han propuesto deben superar duros rivales, por lo que han puesto atención en Puerto Rico, Cuba, México, Colombia y Venezuela a quienes consideran oponentes de cuidado por ser de los mejores del área en este deporte.

Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo.

“La presencia de estos países hace el torneo altamente competitivo. Esperamos como país estar dentro de los tres mejores resultados del judo”, manifestó García.

Competir en casa

Un aspecto en el que han trabajado los entrenadores, es la de evitar que los deseos de querer demostrar lo mejor frente al público dominicano les haga una mala jugada, así como caer en exceso de confianza por sentir el respaldo de la fanaticada local.

“Tenemos atletas veteranos, pero tenemos un grupo de atletas nuevos que el público pudiera influir de manera positiva, pero también de manera negativa. Hemos trabajado con ellos para que no se sientan sorprendidos cuando lleguen a competir y vean la instalación llena de fanáticos”, explicó.

Sostuvo que no es extraño ver a los atletas más que comprometidos y sintiéndose con la obligación de ganar en su tierra, lo cual en ocasiones puede ser perjudicial cuando no se obtienen los resultados esperados.

“Aquí lo que vale mucho es la fortaleza psicológica de ellos, así como el buen entrenamiento que hayan tenido para así subir al tatami con buenas condiciones y así evitar frustraciones”, añadió.

Selección femenina:

Estefania Soriano (48 kg)

Samantha Josefa (52 kg)

Ana Rosa (57 kg)

Greymailin Valdez (63 kg)

Esmeralda Damiano (70 kg)

Eirama Silvestre (78 kg)

Moira Morillo (+78 kg)

Selección masculina:

Diego García (60 kg)

Heriberto De Aza (66 kg)

Maicol Louis (73 kg)

Medickson del Orbe (81 kg)

Robert Florentino (90 kg)

Oscar Santana (100 kg)

José Nova (+100 kg)

Cuerpo técnico:

Wilkin Ogando – director técnico

Wander Mateo – entrenador

Juan Carlos Jacinto – entrenador

José Vásquez – entrenador

Eddy Méndez – entrenador

Héctor Mosquea – entrenador

Junior Gerez – preparador físico